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Didim fuarda kent kimliğini tarih ve doğayla anlattı

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ITF 2026 Destinasyon Oturumu'nda kentin binlerce yıllık mirası, doğası, tarımı ve bütüncül turizm vizyonunu anlattı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 08:47

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EDİTÖR: Emre Koç

Didim fuarda kent kimliğini tarih ve doğayla anlattı

İstanbul'da tanıtım:

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı (ITF 2026) kapsamında düzenlenen Destinasyon Oturumu'nda kenti farklı yönleriyle tanıttı. Oturum, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras moderatörlüğünde gerçekleşti ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile Ayvalık Belediye Başkanı ve Kıyı Belediyeler Birliği Encümen Üyesi Mesut Ergin de panele katıldı.

Didim'in değerlerini öne çıkarma yaklaşımı:

Gençay konuşmasında Didim'i sadece deniz, kum ve güneş temasıyla sınırlamayan bir destinasyon olarak tanımladı. Binlerce yıllık tarih ve kültürel miras, kent kimliği ve özgün yerel değerlerin turizm stratejisinin merkezinde yer aldığını vurguladı. Sunumda Didim’in arkeolojik ve kültürel zenginliklerinin, bölgenin turizm potansiyelinin şekillenmesinde belirleyici olduğu belirtildi.

Doğa, üretim ve turizm entegrasyonu:

Başkan Gençay, Didim’in doğal alanları, kıyıları ve tarımsal üretimini turizmle bütünleştiren bir yaklaşımı savundu. Oturumda, kentteki doğal zenginliklerin korunarak aynı zamanda ekonomik değere dönüştürülmesi gerektiğine dikkat çekildi. Gençay, kentin üretim gücünün turizme katkısının ve yerel değerlerin korunmasının önemine işaret etti.

Panelde kıyı kentlerinin destinasyon kimlikleri üzerinde duruldu; katılımcılar, uzun vadeli planlamada kültür, doğa ve üretim öğelerinin nasıl entegre edileceğini tartıştı. Gençay, Didim Belediyesi'nin bu anlayışla kent kimliğini korumayı ve gelecek nesillere taşımayı hedeflediğini ifade etti.

ITF 2026 kapsamında yapılan Destinasyon Oturumu, farklı belediye başkanlarının ve yerel yöneticilerin kent stratejilerini paylaştığı bir platform olarak öne çıktı. Didim’in katılımı, ilin hem turizmdeki çeşitliliğini hem de koruma odaklı yaklaşımını ulusal düzeyde görünür kıldı.

Didim Belediyesi, kentin tarihini, doğasını, kültürünü, üretimini ve turizm değerlerini bir bütün olarak ele alan projeler geliştirmeye devam ediyor. Gençay’ın fuarda vurguladığı mesaj, Didim’in çok katmanlı bir destinasyon olduğu ve turizm politikalarının bu çok yönlülüğü yansıtması gerektiği oldu.

BAŞKAN HATİCE GENÇAY, OTURUMDA DİDİM’İN BİNLERCE YILLIK BİRİKİMİNİ, TARİHİNİ, KÜLTÜREL...

BAŞKAN HATİCE GENÇAY, OTURUMDA DİDİM’İN BİNLERCE YILLIK BİRİKİMİNİ, TARİHİNİ, KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ, DOĞAL ZENGİNLİKLERİNİ VE TURİZM POTANSİYELİNİ ANLATTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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