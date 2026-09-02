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Kırklareli'de savrulan otomobil park halindeki araca çarparak durdu

31 Ağustos'ta Kırklareli Pınar Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün savrulup park halindeki araca çarpması güvenlik kamerasına yansıdı; sürücü yaralandı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırklareli'de savrulan otomobil park halindeki araca çarparak durdu

Kırklareli'de savrulan otomobil park halindeki araca çarparak durdu

Kırklareli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin yol kenarındaki park halindeki araca çarpıp durduğu kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 31 Ağustos tarihinde Pınar Mahallesi Turist Caddesi'nde meydana geldi. Görüntülerde seyir hâlindeki otomobilin aniden savrulup kaldırıma çıktığı ve park halindeki araca çarparak durduğu görülüyor.

olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede yalnızca otomobil sürücüsünün yaralandığı tespit edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

görüntüler ve tanık anlatımı:

Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, bölgede bulunan bir görgü tanığı olan Zeki Çerkez olayı şu sözlerle anlattı: 'Geçen gün burada bir kaza yaşandı. Anayolda seyir halindeki bir araba, kaldırıma çıkıp park halinde duran arabaya çarptı. Kazada sadece otomobil sürücü yaralandı, ölü yoktu. Ambulansta gelip yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.'

Kaza ile ilgili polis tarafından başlatılan inceleme sürüyor; görgü ve kamera kayıtları doğrultusunda olayın sebepleri detaylandırılıyor.

Kırklareli’nde otomobil park halindeki araca böyle çarptı

Kırklareli’nde otomobil park halindeki araca böyle çarptı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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