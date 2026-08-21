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Kirli arabalar yarışıyor: Eskişehir'den ücretsiz yıkama ödüllü kampanya

Yusuf Kürşat Nalcı, 'Eskişehir’in en kirli arabasını buluyoruz' kampanyasıyla sosyal medyadan fotoğraf toplayıp birinciye 1 yıl ücretsiz yıkama hediye ediyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kirli arabalar yarışıyor: Eskişehir'den ücretsiz yıkama ödüllü kampanya

Kirli arabalar yarışıyor: Eskişehir'den ücretsiz yıkama ödüllü kampanya

Eskişehir'de oto yıkama işletmecisi Yusuf Kürşat Nalcı, 'Eskişehir’in en kirli arabasını buluyoruz' sloganıyla alışılmadık bir yarışma başlattı. Kampanyada araç sahiplerinden araçlarının en kirli hallerinin fotoğrafları sosyal medya üzerinden gönderilmeye çağırılıyor. Yarışmada dereceye girenlere iç ve dış yıkama hizmeti şeklinde aylık paketler hediye edilecek.

ödül ve katılım koşulları:

Kampanya kapsamında birinci seçilen araç sahibine 1 yıl boyunca ücretsiz iç-dış oto yıkama hizmeti verilecek. İkinciye 6 ay, üçüncüye ise 3 ay ücretsiz hizmet sağlanıyor. Nalcı, bunun ekonomik karşılığının kullanım yoğunluğuna göre değişeceğini belirterek, ‘‘1 yıllık ücretsiz yıkama hizmeti tabii ki kullanım sıklığına göre değişir. Aracını ayda bir veya haftada üç kez yıkatan müşterilerimiz var ancak ortalama yaklaşık 50 bin TL civarında bir hediyemiz olmuş olacak’’ dedi.

sosyal medya tepkileri ve öne çıkan araçlar:

Sosyal medyadan gelen geri dönüşlerin yoğun olduğunu aktaran Nalcı, katılımın arttığını ve birçok farklı görüntüyle karşılaştıklarını söyledi: ‘‘Müşterilerimiz sürekli kirli araçlarının fotoğraflarını gönderiyorlar. ‘Keşke dün yıkatmasaydık, yarışmaya katılırdık’ diyenler de oluyor.’’ Şu ana kadar gelen fotoğraflar arasında en dikkat çekeni bir off-road aracı oldu; Nalcı, aracın hem içinin hem dışının oldukça kirli olduğunu belirtti ve seçimin iç-dış durumuna göre yapılacağını vurguladı.

Nalcı, süreyi biraz uzun tuttuklarını ve müşterilerin araçlarını bilinçli olarak yarışma döneminde daha kirli bırakmalarına fırsat tanıyacaklarını söyledi. Kampanyaya katılamayan müşteriler için ilerleyen süreçte benzer etkinliklerin de planlandığı belirtildi.

temizlik vurgusu ve firma mesajı:

7 yıldır sektörde olduklarını hatırlatan Nalcı, bu tür yenilikçi kampanyalarla hem müşteri etkileşimini artırmayı hem de temizlik ve hijyen bilincine dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyledi: ‘‘Her ne kadar en kirli aracı arıyor olsak da asıl amacımız temizliğe dikkat çekmek. Hijyen ve sağlık açısından araçlarımıza temiz bakmalıyız. Çünkü araçlarımız aslında bizim ikinci evimizdir.’’

Kampanya, Eskişehir'de yerel bir işletmenin sosyal medyayı kullanarak hem tanıtım hem de toplumda hijyen farkındalığı yaratma çabasına örnek teşkil ediyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE OTO YIKAMA İŞLETMECİSİ OLAN YUSUF KÜRŞAT NALCI, &quot;ESKİŞEHİR&#039;İN EN KİRLİ ARABASINI...

ESKİŞEHİR'DE OTO YIKAMA İŞLETMECİSİ OLAN YUSUF KÜRŞAT NALCI, "ESKİŞEHİR'İN EN KİRLİ ARABASINI BULUYORUZ" SLOGANIYLA DİKKAT ÇEKEN BİR YARIŞMA BAŞLATTI. YARIŞMA KAPSAMINDA BİRİNCİ SEÇİLEN ARAÇ SAHİBİNE 1 YIL BOYUNCA ÜCRETSİZ İÇ-DIŞ OTO YIKAMA HİZMETİ VERİLECEK.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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