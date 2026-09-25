Dolar 48,9612 +0,02%
Euro 55,8665 +0,35%
Bist 12.900,87 +0,10%
Altın Gram 6.780,76 +0,22%
EUR/USD 1,1405 +0,22%
Brent Petrol 99,51 -0,71%
--°

Şanlıurfa'da aranan kişi Eyyübiye'de jandarma ekiplerince yakalandı

İl Jandarma ve JASAT ekiplerinin Eyyübiye'de düzenlediği operasyonda, dolandırıcılıktan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y. yakalandı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Şanlıurfa'da aranan kişi Eyyübiye'de jandarma ekiplerince yakalandı

Şanlıurfa'da aranan kişi Eyyübiye'de jandarma ekiplerince yakalandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y. yakalandı.

operasyon detayları:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada, Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri görev aldı. Ekipler, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen izleme ve tespit faaliyetleri sonucunda operasyonu hayata geçirdi.

yasal süreç:

Yakalanan İ.Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ŞANLIURFA&#039;DA 16 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

ŞANLIURFA'DA 16 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yüksekova'da karayolu çarpışması: dört kişi yaralandı
images

Altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusunun delinmesi Eyüpsultan'da paniğe yo...
images

Aksaray'da 5. kat balkonundan düşen kişi hayati tehlike taşıyor
images

Fethiye açıklarında rahatsızlanan iki yolcu sahil güvenlik tarafından tahliye ed...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aksaray'da 5. kat balkonundan düşen kişi hayati tehlike taşıyor

Nazilli Şehirspor kadrosunu sekiz imza ile genişletti

Fethiye açıklarında rahatsızlanan iki yolcu sahil güvenlik tarafından tahliye edildi

Papa 14. Leo'nin Fransa ziyareti: etik ve barış öncelikli mesajlar

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı