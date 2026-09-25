Şanlıurfa'da aranan kişi Eyyübiye'de jandarma ekiplerince yakalandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y. yakalandı.
operasyon detayları:
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada, Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri görev aldı. Ekipler, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen izleme ve tespit faaliyetleri sonucunda operasyonu hayata geçirdi.
yasal süreç:
Yakalanan İ.Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
ŞANLIURFA'DA 16 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
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