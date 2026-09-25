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Yeni dönemde Aydın Şehir Hastanesi'nde ekip vurgusu: başhekim hekimlerle bir arada

Başhekim Özlem Özbağçıvan, Aydın Şehir Hastanesi'nde hekimlerle yeni dönem çalışma anlayışını, ekip çalışması ve koordinasyonu öne çıkararak anlattı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:27

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yeni dönemde Aydın Şehir Hastanesi'nde ekip vurgusu: başhekim hekimlerle bir arada

Aydın Şehir Hastanesi'nde tanışma toplantısı

Başhekim Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan, hastanenin konferans salonunda düzenlenen tanışma toplantısında hekimlerle buluşarak yeni döneme ilişkin çalışma anlayışı ve hedefleri paylaştı. Toplantı, sağlık hizmetlerinin sunumunda benimsenmesi gereken mesleki yaklaşım ve önceliklerin tartışıldığı bir platform olarak gerçekleştirildi.

çalışma anlayışı ve öncelikler:

Özbağçıvan, sağlık hizmetlerinin kalite ve etkinliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. Sunumunda ekip çalışmasının önemine dikkat çekerek, hasta ve çalışan memnuniyetini güçlendirecek uygulamaların hayata geçirilmesinin planlandığını aktardı. Kurum içi iletişimin etkin tutulması ve hizmet süreçlerinde koordinasyonun sağlanmasının öncelikler arasında yer aldığı belirtildi.

hekimin görüşleri ve işbirliği ortamı:

Toplantıda hekimlerin görüş ve önerileri alındı; çalışma süreçleri ve sahada karşılaşılan konular üzerine fikir alışverişi yapıldı. Katılımcılar arasında karşılıklı değerlendirme ortamı oluşturulması, soru-cevap bölümleriyle önerilerin detaylandırılması sağlandı. Özbağçıvan, alınan geribildirimlerin planlama ve uygulamaya yansıtılacağını ifade etti.

Hekimlerle doğrudan kurulan iletişim ve karşılıklı değerlendirme, Aydın Şehir Hastanesi'nde yeni dönemde sağlık hizmetlerinin daha koordineli, ekip odaklı ve hasta merkezli yürütülmesine yönelik somut adımlar atılacağının sinyalini verdi.

AYDIN ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMİ PROF. DR. ÖZLEM ÖZBAĞÇIVAN, HASTANENİN KONFERANS SALONUNDA...

AYDIN ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMİ PROF. DR. ÖZLEM ÖZBAĞÇIVAN, HASTANENİN KONFERANS SALONUNDA DÜZENLENEN TANIŞMA TOPLANTISINDA HEKİMLERLE BİR ARAYA GELEREK YENİ DÖNEME İLİŞKİN ÇALIŞMA ANLAYIŞI VE HEDEFLERİNİ PAYLAŞTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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