acıpayam'da badem hasadı buluşması: üretimde düşüş, çözüm arayışı

Denizli badem üretiminde gerileme ve Acıpayam buluşması

Denizli’nin badem üretim merkezi Acıpayam’da düzenlenen Badem Hasadı ve Tarla Günü etkinliğinde, bölge üreticileri ile yerel yetkililer bir araya gelerek üretimdeki gerileme ve iyileştirme yollarını masaya yatırdı. Programa Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, Meclis Başkanı İbrahim Yayan ve çok sayıda üretici katıldı.

mevcut durum ve rakamlar:

Türkiye genelinde badem üretimi yaklaşık 786 bin dekar alanda sürerken, üretim 2024'te 200 bin ton seviyesinden 2025'te 126 bin 372 tona gerilemiş durumda. Denizli’de ise badem ekim alanı yaklaşık 19 bin dekar olup kent genelinde 479 bin meyve veren badem ağacı bulunuyor. İl bazındaki üretim rakamları da inişi gösteriyor: Denizli badem üretimi 2020'de 6 bin 68 ton iken 2024'te 4 bin 322 tona, 2025'te ise 1 bin 872 tona düştü.

çözüm arayışları ve ceviz projesinin mesajı:

Etkinlikte ön plana çıkan konu, yalnızca üretim alanını genişletmek yerine verimlilik, kalite ve pazarlama gücünün birlikte artırılması gerektiğiydi. Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, bademin kent tarımı için önemli ve katma değeri yüksek bir ürün olduğunu vurgulayarak, üretimin artmasının kalite ve pazarlama stratejileriyle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Tefenlili, kentte ceviz üretiminde elde edilen dönüşümü örnek gösterdi ve proje uygulamalarını anlattı: 2018'de başlayan Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi kapsamında 18 ilçede 8 bin 564 çiftçiye, 38 bin dekar alanda dikilmek üzere toplam 622 bin adet sertifikalı Chandler ceviz fidanı dağıtılmıştı. Tefenlili, bu başarıyı badem üretimine de taşımak istediklerini şu sözlerle ifade etti: "Cevizde ortaya koyduğumuz başarı, bize şunu gösteriyor: Doğru planlama, doğru üretim modeli ve üreticimizin emeğiyle önemli sonuçlar elde edebiliyoruz. Denizli’yi ceviz üretiminin başkenti konumuna taşıyan bu başarıyı badem üretiminde de yakalayabileceğimize inanıyoruz. Bademde de üretimimizi, verimliliğimizi ve katma değerimizi artırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." Ayrıca Tefenlili, "Üretimi artırırken; verimlilik, kalite ve pazarlama gücünü birlikte geliştirmeliyiz." şeklinde uyarıda bulundu.

Üreticilerle yapılan değerlendirmelerde, saha uygulamaları, çeşit seçimi, modern dikim teknikleri ve pazar erişiminin iyileştirilmesi gibi kısa ve orta vadeli adımların önemi vurgulandı. Etkinlik, Denizli’de badem üretimini yeniden canlandırma hedefiyle somut adımların planlanması yönünde bir başlangıç olarak değerlendirildi.

DENİZLİ’NİN BADEM ÜRETİMİYLE ÖN PLANA ÇIKAN MERKEZİ ACIPAYAM’DA SEZONUN İLK YASADI YAPILDI. CEVİZDE SÖZ SAHİBİ OLAN DENİZLİ’DE, BADEM ÜRETİM GÜCÜNÜN ARTIRILMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER ÜRETİCİLERLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLDİ.