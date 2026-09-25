Dolar 48,9644 +0,03%
Euro 55,8392 +0,30%
Bist 12.855,13 -0,26%
Altın Gram 6.768,45 +0,03%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 99,43 -0,79%
--°

Kişisel veriler hedef olan 'Dragon Hackerz' paneline operasyon: iki şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da yürütülen soruşturmada, 101 milyon kimlik ve 118 milyon GSM sorgusuna erişim sağlayan 'Dragon Hackerz' panelinin iki yöneticisi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:48

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 14:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kişisel veriler hedef olan 'Dragon Hackerz' paneline operasyon: iki şüpheli gözaltına alındı

Operasyonun kapsamı:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma çerçevesinde, Millî İstihbarat Teşkilatı, Siber Güvenlik Başkanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun hedefi, kişisel verilerin izinsiz sorgulanmasına ve erişimine olanak sağlayan yasa dışı panelin yöneticileriydi.

Panelin işleyişi ve verilerin boyutu:

Soruşturma bulgularına göre, 'Dragon Hackerz' isimli panel üzerinden 101 milyon kişiye ait kimlik verisinin ve 118 milyon GSM numarasının sorgulanıp erişilmesine imkan sağlandığı tespit edildi. Panelin nasıl işlettiği ve erişim kanallarının kapsamı hakkında çalışmalar sürüyor.

Yakalama, deliller ve soruşturmanın durumu:

24.09.2026 tarihinde düzenlenen operasyon neticesinde 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiş olup, elde edilen veriler üzerinden adli inceleme gerçekleştiriliyor. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, konunun siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde takip edildiği ve kamuoyunun bilgilendirildiği belirtildi. Resmî süreç tamamlanana dek soruşturma adımlarının devam edeceği vurgulandı.

Olay, veri güvenliği ve kişisel verilerin korunmasının önemini bir kez daha ortaya koyarken, yetkili birimler ihbar ve tespit mekanizmalarını güçlendirerek benzer yasa dışı erişim girişimlerine karşı önlemlerini artırdıklarını açıkladı.

ANKARA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, 101 MİLYON KİMLİK VERİSİ İLE...

ANKARA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, 101 MİLYON KİMLİK VERİSİ İLE 118 MİLYON GSM NUMARASININ SORGULANIP ERİŞİLMESİNE İMKAN SAĞLAYAN "DRAGON HACKERZ" İSİMLİ PANEL ÇETESİ MENSUBU 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fethiye açıklarında rahatsızlanan iki yolcu sahil güvenlik tarafından tahliye ed...
images

Hayrabolu'da trafikte güvenlik seferberliği: motosikletlere kapsamlı kontrol
images

Sivas'ta karayolunda arkadan çarpışma: altı kişi yaralandı
images

Sivas-Kayseri yolunda arkadan çarpışma: Keçili'de 6 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fethiye açıklarında rahatsızlanan iki yolcu sahil güvenlik tarafından tahliye edildi

Papa 14. Leo'nin Fransa ziyareti: etik ve barış öncelikli mesajlar

Karabağlar yaylasında ata tohumları ve yayla kavununda hasat dönemi başladı

Hayrabolu'da trafikte güvenlik seferberliği: motosikletlere kapsamlı kontrol

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı