Kıyıya yeni vizyon: Sinop kruvaziyer ve yat limanı projesi yerinde incelendi

Vali Özarslan proje sahasında çalışmaları inceledi

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, kentin deniz turizmi potansiyelini güçlendirmek amacıyla planlanan Kruvaziyer Limanı ve Yat Limanı Projesi kapsamında yürütülen sondaj ve zemin etüt çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar, projenin teknik gereksinimlerinin doğrulanması ve ilerleyişin izlenmesi amacıyla saha ekibiyle birlikte değerlendirildi.

Saha incelemesi ve teknik bilgi:

Vali Özarslan, sondaj dubasına çıkarak Proje Saha Sorumlusu İlker Kaya ile teknik ekipteki mühendislerden projeye ilişkin ayrıntılı bilgi aldı. Şirket tarafından yürütülen sondaj çalışmalarının 7 Ağustos tarihinde başladığı, çalışmaların halen sürdüğü bildirildi. Bu ziyaret sırasında ekipten sondaj verileri ve zemin etüt raporlarının güncel durumu hakkında bilgi alındı.

Proje kapasitesi ve onaylanan çalışmalar:

Proje kapsamında planlanan alanlar ve kapasite şu şekilde: 33.375 metrekare geri saha, 4.950 metrekare bakım alanı ve 202 küçük yat kapasiteli yat limanı. Ayrıca 30 metre uzunluğunda 7 mega yat, 200 metre uzunluğunda 2 yolcu gemisi ve 300 metre uzunluğunda 1 yolcu gemisine hizmet verebilecek kruvaziyer limanı öngörülüyor. Hâlihazır harita ve su altı araştırmaları tamamlanmış; taslak vaziyet planı, sondaj yerleşim planı ve sayısal hidrolik model deneyi onaylanmıştır.

Projenin, Sinop'un denizcilik ve turizm altyapısına önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Yerinde takip ve onaylanan teknik çalışmalar, projenin planlanan kapasite ve hizmet standartlarına uygun ilerlemesini sağlamayı amaçlıyor.

SİNOP VALİSİ MUSTAFA ÖZARSLAN, KENTİN DENİZ TURİZMİ POTANSİYELİNİN DAHA ETKİN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN KRUVAZİYER LİMANI VE YAT LİMANI PROJESİ KAPSAMINDA DEVAM EDEN SONDAJ VE ZEMİN ETÜT ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.