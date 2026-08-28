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Kızılay Kayseri şube başkanı Cafer Beydilli ve yönetimine istifa çağrısı

Kızılay Kayseri şube başkanı Cafer Beydilli ve yönetiminin, sosyal medyadaki kadın karşıtı paylaşım sonrası istifa talebiyle karşılaştığı, merkezden tedbir heyeti gönderileceği bildirildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kızılay Kayseri şube başkanı Cafer Beydilli ve yönetimine istifa çağrısı

Konu özeti:

Kızılay Kayseri şube başkanı Cafer Beydilli ile yönetiminin istifasının istendiği öğrenildi. Kararın, şube yönetimine iletildiği belirtildi.

Neden istifa talep edildi:

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden kadınları hedef alan bir paylaşım yapılması sonrası kamuoyunda ciddi tepkiler oluştu. Tepkiler doğrultusunda, şube yönetiminin sorumluluğu ve saygınlığın korunması gerekçesiyle istifa talebi gündeme geldi.

Genel merkezin adımı:

Kızılay kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kızılay Genel Merkezi durumu yakından takip ediyor. Genel merkez tarafından görevlendirilen tedbir heyeti'nin kente gelerek süreci inceleyeceği bildirildi.

Olayla ilgili gelişmelerin, şube içi prosedürler ve genel merkez incelemesi tamamlandıkça netleşmesi bekleniyor. Şube başkanlığına iletilen karar ve genel merkezin atacağı adımlar, ilerleyen saatlerde kurumdan yapılacak resmi açıklamalarla doğrulanacak.

KIZILAY KAYSERİ ŞUBE BAŞKANI CAFER BEYDİLLİ VE YÖNETİMİNİN İSTİFASININ İSTENİLDİĞİ...

KIZILAY KAYSERİ ŞUBE BAŞKANI CAFER BEYDİLLİ VE YÖNETİMİNİN İSTİFASININ İSTENİLDİĞİ ÖĞRENİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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