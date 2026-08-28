Yaylalarda veteriner seferberliği: Şırnak'ta hayvan sağlığı ve üretime odaklı saha çalışması

yaylalarda sağlık taraması ve eğitim seferberliği

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki yaylalarda hayvan sağlığının korunması ve yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla saha çalışmalarını sürdürüyor. Müdürlükte görevli veteriner hekimler, alan çalışmalarıyla hem teşhis hem de önleyici uygulamaları aynı anda yürütüyor.

saha uygulamaları:

Veteriner hekimler tarafından hayvanların sağlık taramaları yapılırken, programlı aşı uygulamaları gerçekleştirildi. Saha çalışmasında ayrıca hayvanların kimliklendirilmesi işlemleri tamamlandı; bu adımlar, bulaşıcı hastalıkların izlenmesi ve acil müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

eğitim ve yetiştirici desteği:

Çalışmalar kapsamında yetiştiricilere süt hijyeni ve sürü yönetimi konularında bilgilendirme eğitimi verildi. Bu eğitimler, hem hayvan refahını artırmayı hem de üretilen süt ve et ürünlerinin kalite ile güvenilirliğini yükseltmeyi hedefliyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada, sağlıklı hayvan yetiştiriciliği, kaliteli ve güvenilir gıda üretimi ile hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen saha faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceği bildirildi.

ŞIRNAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDEKİ YAYLALARDA HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI VE YETİŞTİRİCİLERİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA SAHA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.