Merzan mahallesinde koordineli müdahale: 140 kiloluk yatağa bağımlı hasta hastaneye taşındı

Hakkari'de, yaklaşık 140 kilogram ağırlığındaki ve yatağa bağımlı bir hasta için acil müdahale gerçekleştirildi. Vakaya gelen ekipler, özel taşıma gereksinimleri nedeniyle ortak çalışma yürüttü.

Olay yerine sevk ve ekiplerin çalışması:

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adres olarak bildirilen Merzan Mahallesi'ndeki evde, taşıma için destek amacıyla UMKE ekiplerinden de yardım istendi ve ekipler koordineli şekilde görevlendirildi.

Taşıma işlemi ve hastaneye sevk:

Ekiplerin ortak çalışması sonucu hasta evi terk etmeye uygun şekilde hazırlandı ve güvenli biçimde taşındı. Evden alınarak sağlık ekiplerine teslim edilen hasta G.H., daha sonra sağlık kuruluşuna sevk edildi.

İlgili kurumların koordinasyonu sayesinde hasta, gerekli tıbbi takibe yönlendirilecek şekilde hastaneye ulaştırıldı.

HAKKARİ’NİN MERZAN MAHALLESİ’NDE YATALAK VE YAKLAŞIK 140 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAKİ G.H. İSİMLİ HASTA, EKİPLERİNİN ORTAK ÇALIŞMASIYLA EVİNDEN ALINARAK HASTANEYE ULAŞTIRILDI.