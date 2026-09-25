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Kızılay'dan Buldanlı çocuklara yeni eğitim yılı desteği

Türk Kızılay Buldan İlçe Başkanlığı, yeni eğitim-öğretim öncesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere çanta ve kırtasiye desteği sağladı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:28

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kızılay'dan Buldanlı çocuklara yeni eğitim yılı desteği

Kızılay'dan Buldanlı çocuklara yeni eğitim yılı desteği

Türk Kızılay Buldan İlçe Başkanlığı, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik olarak okul çantası ve temel kırtasiye malzemeleri dağıttı. Çalışma, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmayı ve çocukların okul heyecanını paylaşmayı hedefliyor.

Dağıtım süreci:

Kızılay gönüllüleri tarafından özenle hazırlanan okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri, ilgili okul yönetimleri ve öğretmenlerin rehberliğinde öğrencilere ulaştırıldı. Malzemelerin tesliminde ihtiyaç tespiti ve okul koordinasyonu esas alındı.

Katılımcılar ve amaç:

Yürütülen çalışmaya Buldan İlçe Başkanı Alpaslan Alsoy, Buldan koordinatörleri Mustafa Mustak ve Ali Rıza Tıklar, Kızılay Kadın Denizli Başkanı Halenur Alsoy, yönetim kurulu üyeleri ve şube müdürü katıldı. Türk Kızılay Buldan İlçe Başkanlığı yapılan açıklamada, çocukların eğitim hayatlarına katkı sunmaya ve iyiliği toplumun her kesimine ulaştırmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

TÜRK KIZILAY BULDAN İLÇE BAŞKANLI, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE ÖĞRENCİLERİN OKUL HEYECANINA...

TÜRK KIZILAY BULDAN İLÇE BAŞKANLI, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE ÖĞRENCİLERİN OKUL HEYECANINA ORTAK OLARAK ÇANTA VE TEMEL KIRTASİYE MALZEMELERİNİ İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARLA BULUŞTURDU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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