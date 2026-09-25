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Kızılcabölük'te rahvan heyecanı pazar günü yeniden sahnede

Tavas Belediyesi'nin düzenlediği 3. Kızılcabölük Rahvan At Yarışları, 4 Ekim Pazar 11.00'de Kızılcabölük Mahallesi Çiftlik Yolu üzerindeki pistte yapılacak.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kızılcabölük'te rahvan heyecanı pazar günü yeniden sahnede

Kızılcabölük'te rahvan at yarışları üçüncü kez organize ediliyor:

Tavas Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon, 4 Ekim Pazar günü saat 11.00'de Kızılcabölük Mahallesi Çiftlik Yolu Üzeri'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik, geleneksel spor kültürünü yaşatmayı amaçlıyor ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden at ve jokeylerin katılımına açık olacak.

yarış programı ve kategoriler:

Yarışlar birçok farklı kategoride koşulacak. Programda Baş, Baş Altı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, Dörtlü Tay, Üçlü Tay, Taze Beşli ve İkili Tay kategorileri yer alıyor. Yarışlarda dereceye giren atlar ve sahipleri ödüllendirilecek.

katılım, hedef ve davet:

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, tüm vatandaşları organizasyona davet ederek şunları söyledi: "Ata sporumuzun köklü geleneklerinden biri olan rahvan at yarışlarının heyecanını bu yıl yeniden Kızılcabölük’te hep birlikte yaşayacağız. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelecek birbirinden değerli atların ve jokeylerin mücadele edeceği yarışlarda kıyasıya mücadele yaşanacak. Geleneksel spor kültürümüzü yaşatmak, rahvan atçılığının heyecanını gelecek nesillere aktarmak ve vatandaşlarımızla güzel bir gün geçirmek için düzenlediğimiz bu özel organizasyona tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz".

Etkinlik, geleneksel rahvan atçılığını izlemek ve bölgesel spor kültürünü deneyimlemek isteyen herkese açık olacak.

TAVAS BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 3’ÜNCÜSÜ DÜZENLENECEK KIZILCABÖLÜK RAHVAN AT YARIŞLARI, 4 EKİM...

TAVAS BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 3’ÜNCÜSÜ DÜZENLENECEK KIZILCABÖLÜK RAHVAN AT YARIŞLARI, 4 EKİM PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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