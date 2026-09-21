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Kocaali Kadınlar Plajı mevkiinde muhtarın aracında ölü bulundu

Sakarya Kocaali'de Bezirgan Mahallesi muhtarı Murat Ali Duman, 54 AHB 943 plakalı aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kocaali Kadınlar Plajı mevkiinde muhtarın aracında ölü bulundu

Olayın gerçekleştiği nokta

Sakarya'nın Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi, Kadınlar Plajı mevkiinde Bezirgan Mahallesi Muhtarı Murat Ali Duman, 54 AHB 943 plakalı Fiat marka hafif ticari aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde Duman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Duman'ın cansız bedeni hastane morguna sevk edildi.

Soruşturma ve ilk işlemler:

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan çalışmalarda delil ve tespit işlemleri yürütüldü, soruşturma sürüyor.

Gelişmelerin takibi:

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer tarafından yapılacak adli ve idari işlemler takip edilecek. Olayla ilgili yeni bilgiler yetkililerce paylaşılacak.

MAHALLE MUHTARI, HAFİF TİCARİ ARACININ İÇERİSİNDE BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU.

MAHALLE MUHTARI, HAFİF TİCARİ ARACININ İÇERİSİNDE BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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