Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu ve kaçakçılık ağına darbe

Kocaeli'de operasyonların genel bilançosu:

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlar ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik eş zamanlı uygulamalar düzenledi. Operasyonlarda 725 gram skank, 113 gram kokain, yaklaşık 300 gram sentetik kannabinoid ile 450 adet ecstasy ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Toplamda 14 şüpheli hakkında işlem başlatıldı veya gözaltı yapıldı.

Uyuşturucu operasyonunun ayrıntıları:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, satışa hazır ve saklanmış halde çok miktarda uyuşturucu bulundu. Ekipler mutfakta gizlenmiş maddeler dahil olmak üzere 725 gram skank, 113 gram kokain, elde edilebilecek nitelikte 3 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, yaklaşık 300 gram sentetik kannabinoid ve 450 adet ecstasy ele geçirdi.

Şüphelilerden biri hakkında TCK 191 kapsamında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti şüphesiyle yakalanan üç kişi adliyeye sevk edildi; A.Ş. adli kontrolle serbest bırakılırken, N.İ. ve E.O. tutuklandı.

Kaçakçılık operasyonunda ele geçirilenler:

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uygulamalarında ise tütün ve tütün mamulleri başta olmak üzere çok sayıda kaçak eşya bulundu. Ele geçirilenler arasında 2.800 dal içi tütünle doldurulmuş makaron, 541 paket elektronik sigara tütünü, 416 paket gümrük kaçağı sigara, 22 elektronik sigara, 525 puro, 30 kilogram nargile tütünü, 25 paket cinsel performans artırıcı yasaklı ürün ve 4 gümrük kaçağı cep telefonu yer aldı. Bu operasyon kapsamında 10 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

soruşturmanın ve kamu güvenliğinin vurgusu:

Emniyet yetkilileri, operasyonların bölgedeki uyuşturucu arzını ve kaçakçılığı azaltmaya yönelik sürdürüleceğini belirtti. Yapılan çalışmalarda ele geçirilen maddeler ve ürünler adli süreçte delil olarak kayda geçirilirken, şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

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