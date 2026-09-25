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Kazakistan'da Hazar Denizi faciasının sorumluları soruşturuluyor

Hazar Denizi tatbikatında 14 askerin yaşamını yitirmesi üzerine İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı; bazı üst ve orta rütbeli askerler gözaltına alındı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 17:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kazakistan'da Hazar Denizi faciasının sorumluları soruşturuluyor

Kazakistan'da tatbikat faciasına ilişkin soruşturma derinleştirildi

Kazakistan'da Hazar Denizi kıyısında düzenlenen tatbikat sırasında yaşanan kazada 14 asker hayatını kaybetti. Olayın ardından İçişleri Bakanlığı, görevi ihmal ve gemi sevk ve idaresine ilişkin kuralların ağır sonuçlara yol açacak şekilde ihlali şüphesiyle soruşturma açıldığını duyurdu.

Soruşturmanın odağı:

Soruşturma kapsamında, tatbikatın planlanması ve icrası sırasında alınan kararlar ile güvenlik kurallarına uyulup uyulmadığı inceleniyor. Yetkililer ayrıca meteorolojik şartların değerlendirilmesini, kullanılan botun teknik durumunu ve tatbikattan sorumlu personelin eylemlerini değerlendiriyor.

Resmî açıklamada, Deniz Kuvvetleri komuta kademesinden üst ve orta rütbeli bazı yetkililer hakkında işlem başlatıldığı belirtildi. Bu çerçevede komuta kademesinden sorumlu isimlerin gözaltına alındığı ve şüphelilerin Aktau kentindeki geçici gözaltı merkezine sevk edildiği kaydedildi.

Tatbikatta ne yaşandı:

Dün düzenlenen "Hazar Korganı -2026" tatbikatında, "Kaysar" hücum botundan personelin karaya çıkarılması sırasında olumsuz hava koşulları ve şiddetli deniz dalgaları nedeniyle olay meydana geldi. Olayda 14 asker akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi, 3 asker ise kurtarıldı.

Olay, hem askeri standartların hem de mevcut hazırlık ve emniyet prosedürlerinin sorgulanmasına yol açtı. İçişleri Bakanlığı ve ilgili askeri makamlar, soruşturmanın sonuçlarına göre sorumlular hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ülke çapında bugün için yas ilan etti. Yetkililer, benzer olayların tekrarını önlemek amacıyla soruşturmanın şeffaf ve kapsamlı yürütüleceğini vurguladı.

Kazakistan&#039;da Hazar Denizi&#039;ndeki tatbikat sırasında 14 askerin hayatını kaybetmesine ilişkin...

Kazakistan'da Hazar Denizi'ndeki tatbikat sırasında 14 askerin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 5 askeri yetkili gözaltına alındı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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