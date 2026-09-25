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Preveze'nin mirası: cesaret, disiplin ve mavi vatanın gücü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümünde denizcilik mirasını, Denizkurdu-I 2026 başarısını ve Türkiye Yüzyılı hedefini vurguladı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 17:14

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Preveze'nin mirası: cesaret, disiplin ve mavi vatanın gücü

Preveze'nin 488. yıl dönümü ve kabul

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti. Kabulde yaptığı konuşmada, tarihsel mirasın bugün savunma politikalarına ve kabiliyet geliştirme önceliklerine nasıl yön verdiğini anlattı ve bahriyelilerin fedakârlığını takdirle karşıladı.

Preveze'nin tarihi önemi:

Güler, Türk denizcilik tarihinin parlak sayfalarından biri olarak nitelediği 27 Eylül 1538 tarihli Preveze Deniz Zaferi'ni Barbaros Hayreddin Paşa ve leventlerinin Haçlı donanmasına karşı sağladığı üstün zaferin dönüm noktası olarak değerlendirdi. Konuşmada Preveze için "cesaretin, denizcilik dehasının, disiplinin ve kararlılığın zaferi" ifadesini kullanan bakan, bu zaferin Kıbrıs fethi ve Akdeniz'deki sonraki mücadeleler boyunca dalgalanan şanlı sancakla nesiller boyu taşındığını vurguladı.

Aynı zamanda konuşmada Çaka Bey'den başlayarak konunun Cumhuriyet dönemine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün denizciliğe verdiği öneme uzanan bir süreklilik şeklinde ele alındığı; bu mirasın yalnızca hatıra değil aynı zamanda bugünün stratejik sorumluluklarının kaynağı olduğu belirtildi.

Denizkurdu-I 2026 ile ortaya konan kapasite:

Bakan Güler, Deniz Kuvvetleri'nin ulaştığı seviyenin sadece gemi sayısı veya platformların varlığıyla sınırlı olmadığını; milli kararlılık, mühendislik kabiliyeti ve uzun süreli fedakârlığın birleşimiyle oluşan bir başarı tablosu olduğunu söyledi. Bu bağlamda Denizkurdu-I 2026 Tatbikatı'nın, donanmanın operasyonel pratiğini, modern silah ve sistemlerin teknolojik seviyesini ve personelin yüksek harekat yeteneğini gösteren somut bir gösterge olduğu ifade edildi.

Bakanın açıklamasında yerli ve milli savunma sanayinin sağladığı imkanlarla milli gemiler, denizaltılar, firkateynler, insansız deniz araçları ve ileri teknoloji sistemlerinin geliştirildiği; bu imkânların donanmanın etkinliğini, caydırıcılığını ve harekât kabiliyetini artırdığı belirtildi. Tatbikatın kapsamı, unsurların niteliği ve icra edilen faaliyetler, Türkiye'nin deniz gücünün bölgesel ve küresel alandaki konumuna ilişkin mesajlar taşıdığına dikkat çekildi.

Türkiye Yüzyılı vizyonu ve geleceğe bakış:

Preveze'de yakılan meşalenin bugün de yolu aydınlattığını kaydeden Güler, bu seçkin mirasın korunmasının ötesinde bilim ve üstün teknolojiyle buluşturularak donanmanın etkinliğinin her geçen gün artırıldığını söyledi. Bakan, hedefin Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda denizlerdeki hak ve menfaatleri her şartta koruyabilen, teknolojisini milli imkânlarla geliştiren, caydırıcılığı yüksek ve barışa katkı sağlayan bir Deniz Kuvvetleri inşa etmek olduğunu belirtti.

Konuşmasında ayrıca fedakârlık, disiplin ve görev aşkının bu büyük yürüyüşün en önemli güvencesi olduğunun altını çizen Güler, başta komutanlar ve kahraman personel olmak üzere tatbikata katılan herkesin çabalarını takdirle andı ve teşekkür etti. Sözlerini, geçmişten bugüne emeği geçenlerden şükranla bahsederek kapattı.

Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü vesilesiyle yapılan kabulde vurgulanan ana mesaj, köklü denizcilik geleneğinin modern, milli ve teknoloji odaklı bir donanma vizyonuyla birbirine bağlandığı; bu sayede Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma kapasitesinin güçlendirildiğiydi. Bakan Güler konuşmasını "Denizleriniz sakin, pruvanız neta, ufkunuz ve bahtınız açık olsun" temennisiyle sonlandırdı.

Bakan Güler: &quot;Preveze; cesaretin, denizcilik dehasının, disiplinin ve kararlılığın zaferidir&quot;

Bakan Güler: "Preveze; cesaretin, denizcilik dehasının, disiplinin ve kararlılığın zaferidir"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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