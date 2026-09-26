Komşuların ihbarı sonrası evinde ölü bulunan 80 yaşındaki kadın için soruşturma başlatıldı

Uzunköprü'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Büyük Şehsuvarbey Mahallesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen S.K.'dan bir süredir haber alamayan komşuları ve yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin ilk tespiti:

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri tarafından eve girildiğinde, 80 yaşındaki kadının cansız bedeniyle karşılaşıldı. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi, ölümün üzerinden yaklaşık 48 saat geçtiğini gösterdi.

Cenazenin kaldırılması ve soruşturma:

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından S.K.'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

89 YAŞINDAKİ S.K EVİNDE ÖLÜ BULUNDU. KESİN ÖLÜM NEDENİNİN BELİRLENMESİ AMACIYLA OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE HASTANE MORGUNA KALDIRILDI.