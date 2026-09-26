Üst düzey temas: Dalkıran, Sir Harv Smyth'i ağırladı

Üst düzey ziyaret gerçekleşti:

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Türkiye'ye resmi davetli olarak gelen Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Harv Smyth ve beraberindeki heyeti karşıladı. Ziyaret, iki ülke hava kuvvetleri arasındaki resmi temas kapsamında gerçekleştirildi.

Hava Kuvvetleri Karargahında temaslar:

Sir Harv Smyth ve heyeti, Hava Kuvvetleri Karargahı'na ziyarette bulundu. Komutanlar arasında görüşmeler yapıldı; heyetler arası temaslar ve karşılıklı protokol ziyaretleri program dahilinde sürdürüldü.

Protokol niteliği ve karşılama:

Türkiye'deki karşılama töreni çerçevesinde konuk heyet ağırlandı ve resmi temaslar gerçekleştirildi. Görüşmeler, tarafların üst düzey temaslarını sürdürmesine zemin hazırladı.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL RAFET DALKIRAN, BİRLEŞİK KRALLIK HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL SİR HARV SMYTH İLE GÖRÜŞTÜ.