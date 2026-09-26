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Üst düzey temas: Dalkıran, Sir Harv Smyth'i ağırladı

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Türkiye'ye resmi davetli olarak gelen Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Sir Harv Smyth ve heyetini Hava Kuvvetleri Karargahı'nda karşıladı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Üst düzey temas: Dalkıran, Sir Harv Smyth'i ağırladı

Üst düzey ziyaret gerçekleşti:

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Türkiye'ye resmi davetli olarak gelen Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Harv Smyth ve beraberindeki heyeti karşıladı. Ziyaret, iki ülke hava kuvvetleri arasındaki resmi temas kapsamında gerçekleştirildi.

Hava Kuvvetleri Karargahında temaslar:

Sir Harv Smyth ve heyeti, Hava Kuvvetleri Karargahı'na ziyarette bulundu. Komutanlar arasında görüşmeler yapıldı; heyetler arası temaslar ve karşılıklı protokol ziyaretleri program dahilinde sürdürüldü.

Protokol niteliği ve karşılama:

Türkiye'deki karşılama töreni çerçevesinde konuk heyet ağırlandı ve resmi temaslar gerçekleştirildi. Görüşmeler, tarafların üst düzey temaslarını sürdürmesine zemin hazırladı.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL RAFET DALKIRAN, BİRLEŞİK KRALLIK HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI...

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL RAFET DALKIRAN, BİRLEŞİK KRALLIK HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL SİR HARV SMYTH İLE GÖRÜŞTÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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