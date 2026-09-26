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Palamut bolluğu tezgahları canlandırdı

Samsun'da palamut bolluğu fiyatları aşağı çekti; kiloluk palamut 90 TL'ye düşünce vatandaşlar günlük tüketim ve kışlık stok için tezgahlara akın etti.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Berk Doğan

Palamut bolluğu tezgahları canlandırdı

Palamut bolluğu tezgahları canlandırdı:

Samsun'da Karadeniz'de artan palamut avcılığı, tezgahlarda fiyat baskısı yarattı. Sezonun ilk günlerinde 300 gramlık palamut 150 TL seviyesindeyken, şu dönemde kiloluk palamut 90 TL'ye kadar geriledi. Bu düşüş, hem günlük tüketim hem de kışlık stok yapmak isteyen tüketicilerin tezgahlara akın etmesine neden oldu.

Fiyatlardaki değişim ve talep:

Balık satıcısı Onurcan Köse, palamut bolluğunun talebi tetiklediğini söyleyerek, "Palamut şu anda bedava. 1 Eylül’de 300 gram palamudun tanesi 150 TL’ydi. Şu anda ise kiloluk palamutların tanesi 90 TL. Herkes kapış kapış palamut alıyor. Şimdi yemeyen de dolabına stok yapıyor. 50 adet palamut alan bile var. An itibarıyla en çok palamut satıyoruz" dedi. Ucuz palamut haberleri, pazarda yoğunluğun artmasına yol açtı.

Esnafın mesaisi ve diğer türlerin fiyatları:

Köse, yoğunluğun zaman zaman işlerini zorlaştırdığını belirtti: "Bazı müşteriler bizi çok yoruyor. Dilim ve fileto ayrımını bilmediği için bir karışıklık yaşanıyor. Temizleme noktasında da yoğunluk oluyor. Dilime fileto, filetoya dilim diyenler nedeniyle trafik bir anda karışıyor." Esnaf, diğer balık fiyatlarını da şöyle verdi: mezgit 200 TL, barbun ve istavrit 150 TL, çinakop 250 TL, somon 250 TL, levrek ve çipura 450 TL. Köse, "Şu anda balığın kilosu mazotun litresinden ucuz" diye ekledi.

Vatandaşlar bazı et ürünleriyle karşılaştırıldığında balığın daha uygun olduğunu söylerken, diğerleri Karadeniz'deki bolluğa rağmen fiyatların daha da düşmesi gerektiğini savunuyor. Artan talep esnafın mesaisini uzatırken, piyasadaki bolluk tüketicilerin satın alma ve stoklama davranışlarını şekillendiriyor.

SAMSUN’DA KİLOLUK PALAMUTLARIN ADEDİ 90 TL’DEN SATILIYOR. VATANDAŞLAR UCUZ BALIK ALMAK İÇİN...

SAMSUN’DA KİLOLUK PALAMUTLARIN ADEDİ 90 TL’DEN SATILIYOR. VATANDAŞLAR UCUZ BALIK ALMAK İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞIRKEN, BALIK SATICILARI İSE ALIŞVERİŞİN YOĞUNLUĞU NEDENİYLE DİNLENMEYE FIRSAT BULAMIYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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