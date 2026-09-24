Konak Belediyesi'ne kırmızı kart: işçiler ödenmeyen TİS alacakları için sokağa çıktı

İzmir'de Konak Belediyesi önünde toplanan Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube üyeleri, Ocak 2026'den bu yana biriken geriye dönük alacakları ile ödenmeyen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) haklarının tahsili için basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Özkaya, diyalog ve müzakere yolunu tercih etmelerine rağmen verilen sözlerin tutulmadığını belirtti.

Eylemin gerekçesi:

Özkaya, belediye yönetiminin maaşlarda kesinti olmayacağı yönündeki beyanına rağmen ağustos ayı maaşlarının eksik yatırıldığını vurguladı. Ardından gelen açıklamalarda eksik ödemenin eylülün ilk haftasında tamamlanacağı söylendi fakat bu vaat de yerine getirilmedi; eylül ayı maaşlarının da eksik yatırıldığı belirtildi. İşçiler, Ocak 2026'den beri biriken geriye dönük alacakların ve TİS'ten doğan hakların ödenmesini talep ediyor.

Yönetimle görüşmeler ve sendika talepleri:

Sendika yönetimi, belediyeden somut, uygulanabilir ve güvenilir bir ödeme takvimi istediğini aktardı. Özkaya'ya göre taraflara 16 Eylül'de yazılı bir plan verileceği söylenmiş, bu da gerçekleşmeyince ödeme takvimi kasıma ertelenmiş durumda. Bütçe kısıtlaması gerekçesiyle yükün sürekli çalışanlara yüklendiği iddiası eylemin merkezinde yer aldı.

Özkaya, "Gün geçtikçe borç ve faiz yükü büyürken, enflasyon karşısında eriyen maaşlarımızla hayatta kalmaya çalışıyoruz" diyerek sürecin işçiler üzerindeki ekonomik etkisini özetledi. Ayrıca "Müzakere dedik, iyi niyet dedik ama artık bekleyecek gücümüz kalmadı. Konak Belediyesi yönetimi açısından uzatma dakikaları resmen bitmiştir. Bizi oyalayanlara kırmızı kart gösteriyoruz" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

Protestonun şekli ve sonuç:

Açıklamanın ardından işçiler yanlarında getirdikleri kırmızı kartları havaya kaldırarak belediye yönetimini protesto etti. Eylem olaysız geçti ve katılımcılar daha sonra dağıldı. Sendika, taleplerin karşılanmaması halinde ilerleyen süreçte atılabilecek adımlar konusunda uyarıda bulundu.

KONAK BELEDİYESİ İŞÇİLERİ, TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARININ ÖDENMEDİĞİ VE GERİYE DÖNÜK ALACAKLARININ GECİKTİĞİ GEREKÇESİYLE EYLEM YAPARAK BELEDİYE YÖNETİMİNE 'KIRMIZI KART' GÖSTERDİ.