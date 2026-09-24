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Muş’un meralarından sofralara uzanan tandır büryanı

Muş’un meralarında yetişen küçükbaşların etleri sabah hazırlanıp tandırda ağır pişiriliyor; kuzu eti ve geleneksel yöntem büryana özgün aroma veriyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 17:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Muş’un meralarından sofralara uzanan tandır büryanı

Muş’ta tandır büryanı

Muş’un geniş ovaları ile yüksek kesimlerindeki meralarda yetiştirilen küçükbaş hayvanların etlerinden hazırlanan büryan, kentin mutfak kültürünün simgelerinden biri olmaya devam ediyor. Sabah erken saatlerde başlayan hazırlıklar, eti arındırma ve tandıra verme süreciyle tanımlanıyor; ortaya çıkan ürün hem yumuşak dokusu hem de kendine has aromasıyla öne çıkıyor.

Hazırlık ve pişirme süreçleri:

Yöresel büryanın temeli kuzu etine dayanıyor. Etler temizlendikten sonra yakılan tandıra yerleştiriliyor ve uzun saatler boyunca ağır ağır pişiriliyor. Tandırın sıcaklığı ve pişirme süresi, son lezzetin belirleyicisi olarak anlatılıyor; doğru ısı ve zaman kombinasyonu etin liflerini çözüyor, yumuşaklık ve aromayı sağlıyor.

Genç büryan ustası Yusuf Göçmen, kentin geleneksel pişirme bilgilerini sürdürülebilir kılmak için çalıştıklarını belirtiyor. Göçmen, 'Babamla birlikte yaklaşık 16 yıldır Muş’ta büryan işiyle uğraşıyoruz. Bu mesleği severek yapıyorum' diyerek mesleğe bağlılıklarını vurguluyor. Aynı zamanda büryanın il kültürüyle ayrılmaz bir bağa sahip olduğunu ifade ediyor.

Meradan sofraya uzanan lezzet farkları:

Yetiştiricilerin uyguladığı bakım yöntemleri de büryanın lezzetini etkiliyor. Göçmen, 'Muş’un yüksek dağlarında, Kurtik’te ve geniş ovalarında yetiştirilen hayvanlara, yetiştiriciler tarafından haftada 1 veya 2 kere tuz verilmesi etin lezzetini artırıyor' diyerek bölgesel farklılığı açıklıyor. Bu uygulama ve yerel ot yemek kültürü, Muş büryanını diğer illerde yapılan örneklerden ayıran unsurlar arasında sayılıyor.

Göçmen, ayrıca ustalık sırlarından söz ederken Metin Usta’nın katkılarına değiniyor ve 'Biraz da bu işte Metin Usta’nın sırrı var' ifadeleriyle yerel bilginin rolünü işaret ediyor. Kentin geleneksel lezzetini tatmak isteyenlere büryanı denemelerini öneriyor.

Ustanın anlatımına göre amaç sadece lezzet sunmak değil; aynı zamanda kültürü gelecek nesillere aktarmak. Göçmen, 'Amacımız hem vatandaşımıza güzel bir yemek sunmak hem de Muş’un büryan kültürünü gelecek nesillere aktarmak' diyerek bu geleneğin sürekliliğine vurgu yapıyor. Muş’u tanımanın sadece doğal ve tarihi değerleri görmekle sınırlı kalmayacağını, yöresel yemeklerin de kenti tanımanın önemli bir parçası olduğunu ekliyor.

MUŞ’UN YÖRESEL LEZZETLERİ ARASINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN BÜRYAN, MERALARDA YETİŞTİRİLEN...

MUŞ’UN YÖRESEL LEZZETLERİ ARASINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN BÜRYAN, MERALARDA YETİŞTİRİLEN KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN ETLERİNİN ÖZENLE HAZIRLANIP TANDIRDA PİŞİRİLMESİYLE SOFRALARI SÜSLÜYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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