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Zorlu arazide zamanla yarış: perikardit hastası helikopter ambulansla Van'a sevk edildi

Bahçesaray'da perikarditli 28 yaşındaki H.D., zorlu arazi koşullarında Sağlık Bakanlığına bağlı helikopter ambulansla ileri tetkik ve tedavi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 17:15

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 17:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Zorlu arazide zamanla yarış: perikardit hastası helikopter ambulansla Van'a sevk edildi

bahçesaray'daki değerlendirme ve nakil kararı:

Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne başvuran 28 yaşındaki H.D. yapılan tetkikler sonucu perikardit tanısı aldı. Hastanın durumunun daha kapsamlı takip ve müdahale gerektirmesi üzerine, yerel sağlık ekibi tarafından ileri tetkik ve tedavi amaçlı sevk kararı verildi. Sağlık personeli, hastanın klinik bulgularını değerlendirerek merkezî bir kurumda devamlı izlem ve girişim gerekliliğini vurguladı.

helikopter ambulansla sevk süreci:

Zorlu coğrafi şartlar ve hızlı müdahale gereksinimi nedeniyle sevk için Sağlık Bakanlığına bağlı helikopter ambulans görevlendirildi. Helikopter, Bahçesaray'dan kalkış yaparak hastayı güvenli bir şekilde Van'a taşıdı. Transferin hedefi, hastanın ileri tetkik ve gerekli tedavileri alacağı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bildirildi.

Sağlık ekipleri, nakil sırasında hastanın durumunu izlemeye devam etti ve Van'daki merkezde daha ileri değerlendirme ile tedavi planı oluşturulacağı aktarıldı. Olay, bölgenin coğrafi zorluklarının acil sağlık hizmetlerinde hava taşımacılığının önemini bir kez daha gösterdi.

BAHÇESARAY DEVLET HASTANESİ’NDE PERİKARDİT TANISIYLA TEDAVİ GÖREN 28 YAŞINDAKİ H.D., İLERİ TEŞHİS...

BAHÇESARAY DEVLET HASTANESİ’NDE PERİKARDİT TANISIYLA TEDAVİ GÖREN 28 YAŞINDAKİ H.D., İLERİ TEŞHİS VE TEDAVİ AMACIYLA VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE NAKLEDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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