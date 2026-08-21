Konteyner kentte eşyaları rahatça çalan dört şüpheli yakalandı

olayın gelişimi:

Hatay'ın İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte, depremzede vatandaşların kullandığı ve daha sonra boşaltılan konteynerlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Olayın takibi sırasında güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, şüphelilerin bölgeye girip eşyaları çıkarırken rahat tavırlarla hareket ettiğini ortaya koydu.

şüpheliler ve ele geçirilen eşyalar:

Yürütülen çalışmalar sonucunda; İ.S. (10 suç kaydı), S.G. (2 suç kaydı), C.Ö. (2 suç kaydı) ve İ.İ. (2 suç kaydı) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin çalmış olduğu televizyon, tablet, hoparlör, 2 adet olta, yangın tüpü ve bir miktar nakit para ele geçirildi.

mahkeme süreci ve kararlar:

Şüpheliler, 18 Ağustos günü adliyeye sevk edildi. Mahkeme sonucunda C.Ö. ve İ.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.S. ve S.G. tutuklanarak ceza ve infaz kurumuna teslim edildi. Olay, konteyner kentlerde güvenlik ve sosyal destek hizmetlerinin sürekliliğine dair yeni soru işaretleri oluşturdu.

HATAY’DA DEPREMZEDE VATANDAŞLAR TARAFINDAN KULLANILAN VE BOŞALTILAN KONTEYNERLERDE HIRSIZLIK YAPAN 4 ŞAHIS KAMERAYA YAKALANDI