Konyaspor son prova ile Fenerbahçe maçına kilitlendi

Konyaspor son antrenmanını tamamladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın saat 21.30'da Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesinde son hazırlıklarını Murat Kurum Tesisleri'nde tamamladı.

antrenmanın içeriği:

Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma çalışmalarıyla başladı. Takım daha sonra 5'e 2 pas organizasyonlarıyla top kontrolü ve prese hazırlıklarını tekrarladı. Antrenman, çabukluk ve çeviklik odaklı istasyonlarla devam etti.

maç öncesi son değerlendirme:

Çalışma, saha düzeni ve taktik yerleşimleri üzerinden yapılan bölümle sona erdi. Kulüp yetkilileri ve teknik heyet, son provanın ardından takımı Fenerbahçe deplasmanına uğurlayacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig 2. hafta programında yarın akşam oynanacak.

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 2. HAFTASINDA YARIN SAAT 21.30'DA FENERBAHÇE İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN SON ÇALIŞMASINI YAPTI.