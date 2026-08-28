Konyaspor'da son antrenman: Jean-Luc Dompe takımla tanıştı

Konyaspor son idmanını tamamladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 3. hafta mücadelesinde yarın saat 19.00'da konuk edeceği Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Son idman Murat Kurum Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Antrenmanın akışı:

Antrenman, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde ısınma çalışmalarıyla başladı. Seans, takımın yoğunluk ve iletişimini artırmaya yönelik 5’e 2 uygulamalarıyla sürdü. Daha sonra çabukluk ve çeviklik çalışmaları yapıldı; idman, detaylı bir taktik idman ile sona erdi.

Yeni transfer takımla ilk kez çalıştı:

Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi Jean-Luc Dompe, Konyaspor ile ilk antrenmanına çıktı ve takımın idman programına dahil oldu. Teknik ekip, maç öncesi son provayı tamamlayarak Kocaelispor karşılaşmasına hazır olduklarını duyurdu.

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA YARIN SAAT 19.00'DA KOCAELİSPOR'U KONUK EDECEĞİ MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.