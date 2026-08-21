Köpekten kaçarken düşen 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Köpekten kaçarken yaşamını yitirdi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinde çalışan 15 yaşındaki Berat Yücel, malzeme almak için gittiği sırada bir Alman kurdu cinsi köpeğin üzerine doğru koşmasıyla panikledi. Kaçarken fenalaşan Yücel, yere düşüp başını çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından bilinci kapalı halde hastaneye sevk edilen Yücel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

olayın ayrıntıları:

Olay yerindeki bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeğin Yücel'e doğru koştuğu ve panik sonucu gencin dengesini kaybederek düştüğü görülüyor. Görüntüler, olayın bir saldırı şeklinde mi yoksa panikten kaynaklanan bir kaza mı olduğuna dair incelemede delil niteliği taşıyor.

soruşturma ve hukuki süreç:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, köpeğin sahibi Ü.Y. gözaltına alındı. Köpeğin, olayın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiği belirtildi. Şüpheli hakkında "taksirle öldürme" ve "hayvanı tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakma" suçlarından işlem başlatıldığı, yapılan işlemlerin ardından ise şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay yerinde otomobil tamirciliği yapan Cihat Öztürk, köpeğin bölgede çocukların korkulu rüyası olduğunu ifade etti: "Köpek, gördüğü her kişiye koşup gidiyordu zaten. Herkese koşan bir köpekti. Çocukların hepsi bunu gördüğü zaman kaçıyor. Benim de 18 yaşında bir çocuğum var. Köpek gördüğü zaman kaçabildiği kadar kaçıyor. Çok üzüldük".

Soruşturma, olayın kaza mı yoksa ihmalle bağlantılı bir ölüm mü olduğu ve köpeğin davranış geçmişiyle ilgili delillerin değerlendirilmesi yönünde sürdürülüyor.

BERAT YÜCEL