Körfez'de ÇED halk katılım toplantısı protestolar nedeniyle tamamlanamadı

Toplantı protestoların gölgesinde sonlandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde MODÜL Enerji Sanayi ve Ticaret Şirketi tarafından Kabakoz mevkiinde kurulması planlanan sülfürik asit tesisi için düzenlenen ÇED Halkın Katılım Toplantısı, vatandaşların yoğun tepkisi nedeniyle tamamlanamadı. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde yapılmak istenen toplantı, salonda şirket yetkilileri ve görevliler yerini aldıktan sonra başlayan ıslık, düdük ve sloganlarla kesintiye uğradı.

Protestoların seyrinde yaşananlar:

Vatandaşlar, siren ve düdüklerle sesi yükselterek projeye tepki gösterdi. Yeni Parti Körfez İlçe Başkanı Yaprak Fidancı salondan yaptığı konuşmada, "Bu şirket dışarı çıkarılana kadar burada duracağız. Zira bu fotoğrafı alıp toplantı yapılmış gibi gösterecekler. Bu şirket buradan çıkana kadar buradayız" ifadelerini kullandı. Yeni Parti Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Uygun de şirket yetkililerine yönelik, "Siz kolonya üretimi yapmıyorsunuz. Siz sülfürik asit üretimi yapıyorsunuz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Tepkilerin artması üzerine toplantı heyeti salondan ayrılmak zorunda kaldı. Yetkililerin çekilmesinin ardından salondaki katılımcılar, ÇED toplantısının protestolar nedeniyle gerçekleştirilemediğine dair tutanak hazırlayıp imza altına aldı.

Toplantının hukuki ve idari sonuçları:

Toplantının tamamlanamaması üzerine Yaprak Fidancı hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu. Şirket yetkilileri ise toplantının amacının bilgi vermek olduğunu belirtti; ancak toplantının fiilen yapılamaması nedeniyle idari kayda "Toplantı yapılamadı" tutanağı geçirildi.

Projenin teknik boyutu:

Şirketin sunduğu proje bilgilerine göre tesisin kurulması planlanan alan yaklaşık 13.346 metrekare, kapalı alan ise 2.621 metrekare olarak öngörülüyor. Projede yıllık yaklaşık 65.399 ton kükürt işlenmesi ve yaklaşık 2.000 ton sülfürik asit üretimi hedefleniyor. Ayrıca projede yalnızca ticari kükürdün değil, rafineri, petrokimya ve benzeri sanayi tesislerinde ortaya çıkan geri kazanım niteliğindeki endüstriyel atıkların da hammadde olarak değerlendirilmesinin planlandığı ifade edildi.

Toplantının yarım kalmasıyla hem halk hem de ilgili makamlar sürecin nasıl ilerleyeceğine dair bir bekleyişe geçti. Resmi bir takvim açıklanmadı; taraflar olası yeni toplantı tarihleri ve hukuki adımlar konusunda hazırlıklarını sürdürüyor.

ISLIK, DÜDÜK VE ALKIŞLARLA PROJEYE TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞLARIN PROTESTOSU SEBEBİYLE ŞİRKET YETKİLİLERİ SALONU TERK ETMEK ZORUNDA KALDI.