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Korkuteli'nde bir bağış hikâyesi: Ayşe Arslan tarlasını JAV'ye verdi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Ayşe Arslan tarlasını Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı; yetkililer teşekkür belgesi ve anı plaketi takdim etti.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Korkuteli'nde bir bağış hikâyesi: Ayşe Arslan tarlasını JAV'ye verdi

tören ve takdimler:

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hayırsever Ayşe Arslan, tarlasını Jandarma Asayiş Vakfı (JAV)'na bağışladı.

Bağışın ardından düzenlenen törende Korkuteli Kaymakamı Onur Yılmazer, Jandarma Tuğgeneral İbrahim Güven ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı Vekili Kıdemli Üsteğmen Vedat Kılınç tarafından Arslan'a teşekkür belgesi ve anı plaketi takdim edildi.

vakfın teşekkür ve mesajı:

JAV Genel Müdürü İbrahim Güven, bağışından dolayı Arslan’a teşekkür ederek sağlıklı ve sıhhatli bir ömür diledi. Güven, Jandarma Asayiş Vakfı’nın 'Sizin için varız, sizinle varız' ilkesi doğrultusunda Kahraman Jandarma Teşkilatının ve milletin her zaman yanında, yakınında ve yardımında olacağını ifade etti.

HAYIRSEVER AYŞE ARSLAN, TARLASINI JANDARMA ASAYİŞ VAKFI&#039;NA (JAV) BAĞIŞLADI. JAV GENEL MÜDÜRÜ...

HAYIRSEVER AYŞE ARSLAN, TARLASINI JANDARMA ASAYİŞ VAKFI'NA (JAV) BAĞIŞLADI. JAV GENEL MÜDÜRÜ İBRAHİM GÜVEN (SOLDA), ARSLAN'A TEŞEKKÜR ETTİ,.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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