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Kosova'da sokaklar taştı: Lahey kararına büyük tepki

Kosova'nın birçok kentinde UÇK Savaş Gazileri Örgütü öncülüğünde düzenlenen gösterilerde binlerce kişi Lahey'deki mahkemenin Thaçi kararını protesto etti.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 22:29

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EDİTÖR: Caner Şahin

Kosova'da sokaklar taştı: Lahey kararına büyük tepki

Kosova'da mahkeme kararına geniş çaplı tepkiler

Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Mahkemesi tarafından 16 Eylül'de verilen kararlar, Kosova'nın birçok kentinde kitlesel tepkilere yol açtı. Gösteriler, eski Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve eski UÇK yöneticilerine verilen cezalara karşı düzenlendi.

Eylemler, UÇK Savaş Gazileri Örgütü (OVL-UÇK) tarafından organize edildi; protestocular ellerinde UÇK bayrakları ve Lahey'de tutuklu bulunan eski yöneticilerin fotoğraflarıyla sokaklara çıktı. Gösterilerde sıkça tekrar edilen sloganlar arasında "Benim adıma değil" ifadeleri öne çıktı.

prizren'de yağmur altında binlerce kişi:

Prizren'deki gösteri, kent merkezindeki Şadırvan Meydanı'nda yağmura rağmen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, eski cumhurbaşkanı Haşim Thaçi başta olmak üzere Lahey'deki eski UÇK yöneticilerine destek sloganları attı ve toplu bir tepki gösterdi.

mahkemenin verdiği cezalar ve tutuklu isimler:

Kosova Özel Mahkemesi, 1998-1999 Kosova Savaşı sırasında UÇK'nın üst düzey liderleri arasında yer alan Haşim Thaçi'yi savaş suçları nedeniyle 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kendisiyle birlikte yargılanan eski UÇK liderleri Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi ise sırasıyla 25, 18 ve 13 yıl hapis cezaları aldı. Bu kararlar, Kosova'da siyasi ve toplumsal alanda geniş yankı uyandırdı.

Gösterilerdeki katılımcılar, mahkeme kararına yönelik tepkilerini sürdürürken, ülke içindeki bölünmüşlüğün ve hukuki tartışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceğine işaret edildi.

KOSOVA’DA HOLLANDA’NIN LAHEY KENTİNDEKİ KOSOVA ÖZEL MAHKEMESİ’NİN 16 EYLÜL TARİHİNDE ESKİ KOSOVA...

KOSOVA’DA HOLLANDA’NIN LAHEY KENTİNDEKİ KOSOVA ÖZEL MAHKEMESİ’NİN 16 EYLÜL TARİHİNDE ESKİ KOSOVA CUMHURBAŞKANI HAŞİM THAÇİ VE VE ESKİ KOSOVA KURTULUŞ ORDUSU (UÇK) LİDERLERİNE YÖNELİK VERDİĞİ HAPİS CEZASINA KARŞI PROTESTO DÜZENLENDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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