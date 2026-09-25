Beşiktaş, Valencia karşısında son topu çeviremedi: 96-94

Maç özeti:

Beşiktaş, Euroleague'in ilk haftasında sahasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile karşılaştı ve salondan 96-94 mağlup ayrıldı. Karşılaşma Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı ve hakemler Mehdi Difallah, Ioannis Foufis ile Luka Kardum idi.

Maç boyunca her iki takım da yüksek tempoda skor üretti; Valencia'da Timothy Neocartes II 26 sayıyla takımının en etkili ismi olurken, Beşiktaş cephesinde Eugene Omoruyi 17 ve Jaylen Nowell 17 sayı kaydederek öne çıktı.

Periyotlar ve kritik anlar:

İlk periyot 27-28 Valencia üstünlüğüyle geçildi. Devrede skor 51-54 şeklinde kayıtlara geçti ve üçüncü periyot sonunda konuk ekip 71-81 ile farkı açtı. Son periyotta Beşiktaş geri dönüş için baskı kurdu ancak rakibin son bölümlerdeki soğukkanlı oyununa karşılık veremeyerek maçı 96-94 kaybetti.

Oyuncu performansları:

Beşiktaş: Eugene Omoruyi 17, Jaylen Nowell 17, Ante Zizic 4, David DeJulius 4, DaQuan Jeffries, Anthony Brown 7, Scottie Wilbekin 12, Devon Dotson 9, Conor Morgan 15, Wenyen Gabriel 6, Berk Uğurlu 3. Başantrenör: Dusan Alimpijevic.

Valencia: Timothy Neocartes II 26, Nate Reuvers 5, Kameron Taylor 12, Dylan Osetkowski 1, Mario Saint-Supery 7, Armoni Brooks 10, Omari Moore 2, Jasiel Fernandez 10, Nikola Mirotic 13, Neal Sako 10, Josep Puerto Guaita, Alvaro Cardenas Torre. Başantrenör: Xavier Albert.

Sonuç itibarıyla Euroleague'e galibiyetle başlayamayan Beşiktaş, hücumda skorer isimler bulsa da savunmada zaman zaman konsantrasyon kaybı yaşadı. Valencia ise skor yükünü taşıyan oyuncularıyla deplasmandan değerli bir galibiyet çıkardı.

BEŞİKTAŞ, EUROLEAGUE'İN İLK HAFTASINDA SAHASINDA İSPANYOL EKİBİ VALENCİA BASKET'E 96-94 MAĞLUP OLDU.