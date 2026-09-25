Dolar 48,9280 -0,05%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.796,45 +0,52%
EUR/USD 1,1392 +0,10%
Brent Petrol 97,47 -2,74%
--°

Beşiktaş, Valencia karşısında son topu çeviremedi: 96-94

Beşiktaş, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Valencia'ya 96-94 yenilerek Euroleague'e mağlubiyetle başladı; Timothy Neocartes II 26 sayıyla öne çıktı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 22:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş, Valencia karşısında son topu çeviremedi: 96-94

Maç özeti:

Beşiktaş, Euroleague'in ilk haftasında sahasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile karşılaştı ve salondan 96-94 mağlup ayrıldı. Karşılaşma Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı ve hakemler Mehdi Difallah, Ioannis Foufis ile Luka Kardum idi.

Maç boyunca her iki takım da yüksek tempoda skor üretti; Valencia'da Timothy Neocartes II 26 sayıyla takımının en etkili ismi olurken, Beşiktaş cephesinde Eugene Omoruyi 17 ve Jaylen Nowell 17 sayı kaydederek öne çıktı.

Periyotlar ve kritik anlar:

İlk periyot 27-28 Valencia üstünlüğüyle geçildi. Devrede skor 51-54 şeklinde kayıtlara geçti ve üçüncü periyot sonunda konuk ekip 71-81 ile farkı açtı. Son periyotta Beşiktaş geri dönüş için baskı kurdu ancak rakibin son bölümlerdeki soğukkanlı oyununa karşılık veremeyerek maçı 96-94 kaybetti.

Oyuncu performansları:

Beşiktaş: Eugene Omoruyi 17, Jaylen Nowell 17, Ante Zizic 4, David DeJulius 4, DaQuan Jeffries, Anthony Brown 7, Scottie Wilbekin 12, Devon Dotson 9, Conor Morgan 15, Wenyen Gabriel 6, Berk Uğurlu 3. Başantrenör: Dusan Alimpijevic.

Valencia: Timothy Neocartes II 26, Nate Reuvers 5, Kameron Taylor 12, Dylan Osetkowski 1, Mario Saint-Supery 7, Armoni Brooks 10, Omari Moore 2, Jasiel Fernandez 10, Nikola Mirotic 13, Neal Sako 10, Josep Puerto Guaita, Alvaro Cardenas Torre. Başantrenör: Xavier Albert.

Sonuç itibarıyla Euroleague'e galibiyetle başlayamayan Beşiktaş, hücumda skorer isimler bulsa da savunmada zaman zaman konsantrasyon kaybı yaşadı. Valencia ise skor yükünü taşıyan oyuncularıyla deplasmandan değerli bir galibiyet çıkardı.

BEŞİKTAŞ, EUROLEAGUE&#039;İN İLK HAFTASINDA SAHASINDA İSPANYOL EKİBİ VALENCİA BASKET&#039;E 96-94 MAĞLUP...

BEŞİKTAŞ, EUROLEAGUE'İN İLK HAFTASINDA SAHASINDA İSPANYOL EKİBİ VALENCİA BASKET'E 96-94 MAĞLUP OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Türkiye Fransa'ya 0-1 yenildi: mbappé'nin golü ve uğurcan'ın kırmızı kartı maçı...
images

Sapanca'da futbol köprüsü: TFF ve FFF yöneticileri maç öncesi bir araya geldi
images

Fenerbahçe Euroleague'de güçlü başlangıç yaptı: Virtus Bologna 78-68 mağlup
images

Kocaeli'de ilk 45: etkili ataklar ama gol çıkmadı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İncirin altın tahtına 10 dakikada ulaşan genç şef birinci oldu

Otogar kavşağında çarpışma: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Esenler'de kentsel dönüşüm alanında boş binanın çatısında alevler

Virajda kontrolünü yitiren otomobil bariyere çarptı, arka koltuktaki yolcu yaralandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı