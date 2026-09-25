Kovanı açık büfe zanneden bozayının gece ziyafeti kamerada

Kars'ta gece kamera kaydetti

Kars'ın Selim ilçesi Karakale köyünde arıcılık yapan Ayhan Aydın, sabah saatlerinde kovanların hasar gördüğünü fark etti. İncelediği güvenlik kamerası kayıtları, bölgeye gece vakti gelen bir bozayının bir kovana yöneldiğini gösterdi.

görüntülerde neler var:

Kamera kayıtlarında ayının önce kovanın yanına yaklaştığı, ardından kovanı devirerek içindeki bala ulaştığı net biçimde görülüyor. Ayı, kovanın başında bir süre kalarak balı tüketiyor; görüntüler, balın büyük bölümünün kısa sürede yendiğini kaydediyor.

Yiyeceğine ulaştıktan sonra ayının alandan ağır adımlarla uzaklaşması ve sakin hareketleri, kayıtlardaki dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

üreticinin tespiti ve sonuçları:

Ayhan Aydın, sabah kovanların devrildiğini fark edip kameraları kontrol ettiğini belirtti. Kovanın devrilmesi ve içindeki balın tüketilmesi, arıcılık faaliyetinde doğrudan ürün kaybına yol açtı; görüntüler olayın gece yaşandığını ve zarar verenin bir bozayı olduğunu doğruladı.

Olay, bölgedeki arıcıların gece kontrolleri ve kovan güvenliği konusundaki hassasiyetini bir kez daha gündeme getirdi.

KARS'TA BİR BOZAYININ ÜRETİCİYE AİT ARI KOVANLARINDAN BİRİNİ DEVİRİP ZİYAFET ÇEKTİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.