Dolar 48,9644 +0,03%
Euro 55,8392 +0,30%
Bist 12.855,13 -0,26%
Altın Gram 6.768,45 +0,03%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 99,43 -0,79%
--°

Kepez Santral Mahallesi'nde öğleden sonra orman yangını, hava ve kara ekipleri müdahale ediyor

Antalya Kepez ilçesi Santral Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangınına 2 uçak, 4 helikopter ve çok sayıda araçla müdahale ediliyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 15:08

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 15:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kepez Santral Mahallesi'nde öğleden sonra orman yangını, hava ve kara ekipleri müdahale ediyor

Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kepez ilçesi Santral Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine havadan ve karadan ekipler sevk edildi, müdahale çalışmaları sürüyor.

Müdahale ekipleri ve araç sayısı:

Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile 75 yangın işçisi ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Sahadaki durum:

Havadan ve karadan yürütülen müdahale devam ediyor; ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

ANTALYA&#039;DA ÇIKAN ORMAN YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALEDE BULUNUYOR

ANTALYA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALEDE BULUNUYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

OMÜ'den suya duyarlı kampüs için mavi adım
images

Kampüste yaban hayatına 200 sülün kazandırıldı
images

Kurtuluş kavşağında iki aşamalı trafik düzenlemesi başlıyor
images

Erzurum'da sokakta beslemeye kısıtlama: izinsiz besleme yasaklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karabağlar yaylasında ata tohumları ve yayla kavununda hasat dönemi başladı

Hayrabolu'da trafikte güvenlik seferberliği: motosikletlere kapsamlı kontrol

Mersin'de entegre müdahale: değişim noktası pilot mahallelerde

Sivas'ta karayolunda arkadan çarpışma: altı kişi yaralandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı