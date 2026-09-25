Dolar 48,9612 +0,02%
Euro 55,8665 +0,35%
Bist 12.900,87 +0,10%
Altın Gram 6.780,76 +0,22%
EUR/USD 1,1405 +0,22%
Brent Petrol 99,51 -0,71%
--°

Sakarya merkezinde ray dönüşümü hız kazandı: söküm yüzde 70'e ulaştı

Ray Dönüşümü ve Yeşil Koridor Projesi'nde Mithatpaşa ile Adapazarı Gar Meydanı arasındaki hattın sökümü yüzde 70'e ulaştı, kazı çalışmaları başladı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 15:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sakarya merkezinde ray dönüşümü hız kazandı: söküm yüzde 70'e ulaştı

Proje ve inceleme

Sakarya'nın şehir merkezini ikiye bölen tren geçitlerini kaldıracak Ray Dönüşümü ve Yeşil Koridor Projesinde sahada kazı çalışmalarına geçildi. Başkan Yusuf Alemdar, Ofis Sanat Merkezi (OSM) arkasındaki saha çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Çalışmada son durum:

Proje kapsamında 1,6 kilometrelik Mithatpaşa ile Adapazarı Gar Meydanı arasındaki hattın yerin altına alınması hedefleniyor. Alemdar, demiryolu elektrik hattının katener sisteminin devre dışı bırakıldığını ve direklerin söküldüğünü belirtirken, ray söküm çalışmalarının yüzde 70 seviyesine ulaştığını açıkladı.

Ayrıca, 1'inci ve 2'nci Geçit arasında başlayan kazı çalışmalarının ardından bölgede diyafram duvar ve zemin beton imalatlarının yapılacağını söyledi.

Devam eden aşamalar:

Başkan Alemdar, sahada devam eden hazırlık çalışmaları hakkında bilgi alırken, projenin kısa süre içinde resmi temel atma törenine hazırlandığını belirtti. Çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi halinde kazı ve altyapı işleri tamamlandıktan sonra üst yapı düzenlemelerine geçilecek.

Proje tamamlandığında hattın üstü tamamen sosyal yaşama açılacak; yeşil alan, dinlenme alanları, yürüyüş yolları ve bisiklet yolları inşa edilerek kent merkezine yeni bir koridor kazandırılacak.

Projenin kente etkileri:

Tamamlandığında tek hattan ilerleyen raylı ulaşımın iki hatta çıkarılacağı ve ulaşımın yerin altından sağlanacağı projeyle, hemzemin geçit ihtiyacı tamamen ortadan kalkacak. Yatırım, şehir merkezinde iki yakayı birleştirirken vatandaşlara nefes alacak bir yeşil koridor sunmayı amaçlıyor.

Başkan Alemdar, projenin kente sağlayacağı dönüşümü vurgulayarak, "Tren hattını yerin altına alıp hattın üst kısmına da yeşil alan, dinlenme alanları, yürüyüş yolları ve bisiklet yolları inşa ederek şehir merkezine yeşil bir koridor kazandıracağız. Sakarya’mıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

SAKARYA&#039;DA ŞEHRİN MERKEZİNİ BÖLEN TREN GEÇİTLERİNİ ORTADAN KALDIRARAK BÖLGEYE NEFES ALDIRACAK ‘RAY...

SAKARYA'DA ŞEHRİN MERKEZİNİ BÖLEN TREN GEÇİTLERİNİ ORTADAN KALDIRARAK BÖLGEYE NEFES ALDIRACAK ‘RAY DÖNÜŞÜMÜ VE YEŞİL KORİDOR PROJESİ’NDE KAZI AŞAMASINA GEÇİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

OMÜ'den suya duyarlı kampüs için mavi adım
images

Kampüste yaban hayatına 200 sülün kazandırıldı
images

Kurtuluş kavşağında iki aşamalı trafik düzenlemesi başlıyor
images

Erzurum'da sokakta beslemeye kısıtlama: izinsiz besleme yasaklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aksaray'da 5. kat balkonundan düşen kişi hayati tehlike taşıyor

Nazilli Şehirspor kadrosunu sekiz imza ile genişletti

Fethiye açıklarında rahatsızlanan iki yolcu sahil güvenlik tarafından tahliye edildi

Papa 14. Leo'nin Fransa ziyareti: etik ve barış öncelikli mesajlar

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı