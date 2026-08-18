Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde solunum hastalıklarına yeni uzman

Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne yeni göğüs hastalıkları uzmanı

Köyceğiz Devlet Hastanesi bünyesine katılan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İlknur Dilek, atamasının ardından görevine başlayarak hasta kabulüne başladı. Hastanenin uzman kadrosunun güçlenmesi, ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin çeşitliliğini ve erişimini artırma potansiyeli taşıyor.

hekimlik geçmişi ve eğitim bilgileri:

Dr. İlknur Dilek, 1993 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu ve uzmanlık eğitimini S.B. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamladı. Sahip olduğu akademik ve klinik deneyim, Köyceğiz'deki solunum sistemi hastalıklarına yönelik hizmetlerin güçlenmesine katkı verecek nitelikte değerlendiriliyor.

ilçe sağlık hizmetlerine etkisi:

Uzman hekim takviyesi, özellikle göğüs hastalıkları alanında randevu sürelerinin kısalması ve yerel hasta takiplerinin daha kapsamlı yürütülmesi açısından olumlu karşılanıyor. Köyceğiz Devlet Hastanesi için bu atama, sağlık kadrosunun istikrarını ve sunulan bakım kalitesini destekleyen somut bir adım olarak görülüyor.

Hastanenin uzman doktor kadrosunun güçlenmesiyle birlikte, bölge halkının sağlık hizmetlerine erişiminde gözle görülür iyileşme bekleniyor; Dr. Dilek'in göreve başlaması bu sürecin başlangıcını işaret ediyor.

KÖYCEĞİZ DEVLET HASTANESİ’NDE DR. DİLEK, GÖREVİNE BAŞLADI