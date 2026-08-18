Dolar 47,9246 +0,00%
Euro 55,4949 -0,03%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.786,50 -0,36%
EUR/USD 1,1581 +0,03%
Brent Petrol 91,83 +0,89%
--°

Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde solunum hastalıklarına yeni uzman

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İlknur Dilek, Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde göreve başladı; ilçe hastanesinin uzman kadrosu güçlenerek hasta erişimi destekleniyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 11:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde solunum hastalıklarına yeni uzman

Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne yeni göğüs hastalıkları uzmanı

Köyceğiz Devlet Hastanesi bünyesine katılan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İlknur Dilek, atamasının ardından görevine başlayarak hasta kabulüne başladı. Hastanenin uzman kadrosunun güçlenmesi, ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin çeşitliliğini ve erişimini artırma potansiyeli taşıyor.

hekimlik geçmişi ve eğitim bilgileri:

Dr. İlknur Dilek, 1993 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu ve uzmanlık eğitimini S.B. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamladı. Sahip olduğu akademik ve klinik deneyim, Köyceğiz'deki solunum sistemi hastalıklarına yönelik hizmetlerin güçlenmesine katkı verecek nitelikte değerlendiriliyor.

ilçe sağlık hizmetlerine etkisi:

Uzman hekim takviyesi, özellikle göğüs hastalıkları alanında randevu sürelerinin kısalması ve yerel hasta takiplerinin daha kapsamlı yürütülmesi açısından olumlu karşılanıyor. Köyceğiz Devlet Hastanesi için bu atama, sağlık kadrosunun istikrarını ve sunulan bakım kalitesini destekleyen somut bir adım olarak görülüyor.

Hastanenin uzman doktor kadrosunun güçlenmesiyle birlikte, bölge halkının sağlık hizmetlerine erişiminde gözle görülür iyileşme bekleniyor; Dr. Dilek'in göreve başlaması bu sürecin başlangıcını işaret ediyor.

KÖYCEĞİZ DEVLET HASTANESİ’NDE DR. DİLEK, GÖREVİNE BAŞLADI

KÖYCEĞİZ DEVLET HASTANESİ’NDE DR. DİLEK, GÖREVİNE BAŞLADI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ameliyatı sonrası birlik çağrısı: Yeni Parti Gaziantep il başkanı Güngen'den açı...
images

Polisten kaçarken akrabasına çarpan genç sürücü iki kişiyi yaraladı
images

Validen açıklama: Arsin'deki insansız hava aracının menşei araştırılıyor
images

Kota ve satış sınırlamaları tartışması: Lüleburgaz'da nişasta bazlı şeker tesisi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası