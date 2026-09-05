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Kumluca'da portakal bahçesinden dönen traktör su kanalına düştü, sürücü yaşamını yitirdi

Kumluca'nın Kavaklı Mahallesi'nde portakal bahçesinden dönen traktör su kanalına düştü. 66 yaşındaki sürücü Ali Genç olay yerinde hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 14:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kumluca'da portakal bahçesinden dönen traktör su kanalına düştü, sürücü yaşamını yitirdi

Kaza detayları:

Kumluca ilçesinin Kavaklı Mahallesi'nde portakal bahçesine sulama yaptıktan sonra evine dönen traktör sürücüsü Ali Genç (66), direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarındaki su kanalına düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye acil yardım ekipleri sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği traktörün doğrudan kanala devrildiği ve sürücünün araç altında kaldığı bildirildi. Yaralanma veya başka araçların karıştığına dair bilgi aktarılmadı.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Ali Genç'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet Savcılığı ekiplerinin olay yerindeki tespit çalışmalarının ardından cenaze, Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olası neden: kalp krizi şüphesi

Aile yakınları, Ali Genç'in daha önce iki defa kalp krizi geçirdiğini ve sürüş sırasında yeniden kalp krizi geçirerek direksiyon kontrolünü kaybetmiş olabileceğini belirtti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma Kumluca Cumhuriyet Savcılığı tarafından sürüyor; kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek.

Antalya’da su kanalına düşen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya’da su kanalına düşen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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