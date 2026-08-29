Kurtarıcıdaki iş makinesi kontrolden çıktı: Karabük-Bartın yolunda iki kişi hayatını kaybetti

kaza anı ve yaşananlar:

Kaza, saat 16.20 sıralarında Karabük-Bartın kara yolu Kirkille mevkisinde meydana geldi. Bartın istikametinden Karabük yönüne giden, sürücüsü Fuat Tamaç (50) olan ve üzerinde iş makinesi bulunan 52 AGU 032 plakalı çekici, frenlerinin şişmesi nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Kurtarıcı üzerindeki iş makinesi aracın üzerinden kayarak karşı tarafta bulunan Hamdi Uludağa ait iki katlı eve ve ev önünde park halindeki 37 ABD 008 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından çekici yoluna devam ederek yaklaşık 500 metre ilerledi ve Karabük istikametinden Bartın yönüne seyir halinde olan, sürücüsü İshak Yıldırım (30) olan 78 ACS 458 plakalı motosiklete çarptı. Çekici daha sonra karayolu uyarı tabelası direklerine çarparak ters döndü.

Olay yerinde hayatını kaybedenler arasında çekici sürücüsü Fuat Tamaç ile motosiklet sürücüsü İshak Yıldırım bulunuyor. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası cenazeler Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

müdahale, tepkiler ve soruşturma:

Kazada bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı inceleme yaparken, görevlerini yerine getiren gazetecilere haklarında işlem yapacaklarını söyleyerek çalışmalarını engellediği bildirildi.

Acilen olay yerine gelen motosiklet sürücüsü İshak Yıldırım'ın babası Ekrem Yıldırım sinir krizleri geçirirken, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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