Kaş'ta yangında alevlerin arasından hayvanlar kurtarıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinden rüzgâr etkisiyle yayılan spot atmalar sonucu Antalya'nın Kaş ilçesi Palamut Mahallesi istikametine sıçrayan yangında, bölge ekipleri hem vatandaşların hem de çevredeki canlıların tahliyesi için seferber oldu.

Müdahale ekipleri ve kullanılan kaynaklar:

Patara Mahallesi'nde de devam eden çalışmalara Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinden 6 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı ile birlikte 80 teknik personel ve yangın işçisi katıldı. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve bölge halkı da müdahale ve tahliye çalışmalarında yer aldı.

Kurtarma anları ve durum değerlendirmesi:

Yangın söndürme ve tahliye operasyonları sırasında cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, MAKSAT Arama Kurtarma Derneği'ne bağlı ekiplerin koyunlar ve bir kaplumbağa'yı yangın bölgesinden çıkardığı görüldü. Alevlerin arasından çıkarılan hayvanlara ekipler tarafından su verildi ve güvenli bölgelere taşındı.

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya duyurusunda, yangının enerjisinin düşürüldüğünü bildirdi. Risk altındaki alanlarda tahliye ve soğutma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

EKİPLERİN KAPLUMBAĞAYI KURTARMASI