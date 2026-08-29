Üşüyorum diyerek kaydırağı ateşe verdiler, kaçış anı kamerada

Olayın gelişimi:

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi Bağlık Mahallesi Sakindere Sokak üzerinde bulunan bir çocuk parkında yangın çıktı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı ve alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

Görüntülerdeki anlar:

Olay anına ait olduğu belirtilen cep telefonu kamerası görüntülerinde, yangının başında bazı çocukların kaydırağı ateşe verdiği ve alevlerin büyümesi üzerine bu çocukların olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Görüntüler, çevredeki vatandaşların ihbarı ve müdahale sürecine dair görsel bir kayıt sağlıyor.

Polis incelemesi ve soruşturma:

Polis ekipleri tarafından yapılan ön incelemede, yangına karıştıkları öne sürülen çocukların yaşlarının 10 ila 12 arasında olduğu belirtildi. Çocukların, yangını çıkarmaya yönelik olarak "üşüdüklerini" söyledikleri iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer incelemelerini sürdürüyor.

Görgü tanıkları ve görsel kayıtlar, hem olayın nasıl başladığı hem de müdahale sürecinin hızını ortaya koyuyor. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için vatandaşları duyarlı olmaya çağırırken, soruşturmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak.

ÇIKAN YANGIN SONUCU OYUN PARKININ TAMAMEN YANARKEN, İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİ SÖNDÜRDÜ