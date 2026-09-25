kurtulmuş: terörsüz türkiye sürecinin tüm ayrıntılarını izliyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un değerlendirmesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 4. Yasama Yılı değerlendirme toplantısında parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek yasama faaliyetleri, "Terörsüz Türkiye" süreci, enerji tasarrufu çalışmaları, fon krizi ve anayasa tartışmalarına ilişkin kapsamlı açıklamalar yaptı. Kurtulmuş, sürecin takip ve denetiminin ilgili birimlerce yürütüldüğünü vurguladı.

yasama faaliyetlerinin bilançosu:

Kurtulmuş, bu yasama yılında milletvekilleri tarafından TBMM’ye sunulan 571 kanun teklifi olduğunu, ayrıca Cumhurbaşkanı tarafından Bütçe ve Kesin Hesap Kanun tekliflerinin de Başkanlığa iletildiğini aktardı. Halihazırda Genel Kurul gündeminde 120 bin, komisyonlarda ise 3 bin 538 kanun teklifinin bulunduğunu belirtti.

4. yasama yılında 36 kanun kabul edilmiş, meclis kararı sayısı 41 olarak kayda geçti. TBMM, dönemde toplam 125 birleşimde, 929 saat 21 dakika çalıştı ve yaklaşık 24 bin 150 sayfa tutanak tutuldu. Meclis ihtisas ve araştırma komisyonları ise 901 saat çalışma yaparak 27 bin sayfa tutanak üretti; Kurtulmuş bunun TBMM’yi dünyanın en yoğun çalışan meclislerinden biri yaptığını söyledi.

Yasama dokunulmazlığı fezlekelerine de değinen Kurtulmuş, 4. yasama yılında TBMM Başkanlığı’na 160 yasama dokunulmazlığı fezlekesi sunulduğunu ve Karma Komisyon’da bekleyen 1.092 fezlekenin bulunduğunu hatırlattı.

milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu çalışmaları:

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarının da bu dönemin önemli başlıklarından biri olduğunu söyledi. Komisyon çalışmalarında toplam 90 saat müzakere ortamı oluşturuldu ve 1.318 sayfa tutanak tutuldu. Komisyon raporu, 47 milletvekilinin kabul oyuyla 18 Şubat 2026 tarihinde kabul edildi; bu kararın "Terörsüz Türkiye" sürecinin yasal zeminini açtığını ifade etti.

terörsüz türkiye ve izleme mekanizması:

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve kendisini feshetme sürecine ilişkin değerlendirmesinde Kurtulmuş, sürecin "her şey yolunda tıkır tıkır işliyor" olduğunu belirtti. "İlgili birimlerimiz terör örgütünün silah bırakması ve kendisini feshetmesi sürecinin bütün detaylarını takip ve kontrol ediyor" sözleriyle sürecin ayrıntılı şekilde izlendiğini vurguladı.

Kurtulmuş, sahadaki gelişmelerin oluşturulacak kurulla izleneceğini, İzleme Komisyonu’nun şeklinin ve üye dağılımının Meclis’te grubu bulunan partilerle yapılacak istişarelerle belirleneceğini söyledi. Partilerden, kendi güçleri doğrultusunda üye verilmelerinin talep edileceğini ve komisyonun klasik meclis komisyonlarından farklı yapıda olacağını kaydetti.

Türkiye modelinin en önemli özelliklerinden birini de üçüncü şahsın yokluğu olarak nitelendiren Kurtulmuş, dünyadaki çatışma çözümü örneklerinde genellikle yabancı bir üçüncü gözün bulunduğunu, ancak Terörsüz Türkiye sürecinde "üçüncü göz milletin kendisidir" yaklaşımının esas alındığını belirtti.

enerji tasarrufu, yatırım planları ve ekonomik etkisi:

Kurtulmuş, Haziran 2023’ten bu yana uygulanan tasarruf tedbirleri kapsamında 2,5 milyon saat elektrik, 300 bin metreküp doğalgaz ve 20 bin ton su tasarrufu sağlandığını açıkladı. Konya’da bir güneş enerjisi santrali kurulması için çalışmaların başlatıldığını ve TBMM otoparkında da benzer bir yatırım planlandığını belirtti. Yenilenebilir enerji yatırımlarının bugünün değerleriyle 115 milyon lira ilave ekonomik katkı sağlayacağı öngörülüyor.

fon krizi, anayasa ve erken seçim değerlendirmeleri:

Fon krizine ilişkin değerlendirmesinde Kurtulmuş, meselenin "vahim boyutlarda" görüldüğünü ancak Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmeden tespit edilip müdahale edildiğini söyledi. "Kim sorumluysa mahkeme önünde hesap vermesi lazım" diyerek konunun takipçisi olunacağını vurguladı.

Anayasa tartışmalarına değinen Kurtulmuş, Türkiye’nin yeni, kapsayıcı, insan haklarına dayalı bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirtti. Meclis içtüzüğünün demokratik akışı temin edecek şekilde yenilenmesinin önemine dikkat çekti ve "Bu süreç başka bir şey, Anayasa süreci başka bir şey" ifadesiyle Terörsüz Türkiye müzakereleri ile yeni anayasa sürecinin birbirinden ayrı yürütüleceğine işaret etti.

Erken seçim tartışmalarına ilişkin olarak da Kurtulmuş, erken seçim kararı beklemediğini söyledi. Meclisin vaktinde bir seçime hazırlandığını, seçimlerin erkene alınması konusunda iradenin TBMM’de olduğunu ve gerekli çoğunluk sağlandığında Meclis yenileme kararı alabileceğini kaydetti.

Kurtulmuş’un açıklamaları, TBMM’nin yoğun yasama takvimini, Terörsüz Türkiye sürecinin takibini ve iç siyasi gündemin önceliklerini bir arada özetledi; sürecin kontrolünün kurumlar arası koordinasyonla devam edeceği mesajını verdi.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİNE İLİŞKİN, "İLGİLİ BİRİMLERİMİZ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİLAH BIRAKMASI VE KENDİSİNİ FESHETMESİ SÜRECİNİN BÜTÜN DETAYLARINI TAKİP VE KONTROL EDİYOR" DEDİ.