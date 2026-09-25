Şile'de bakan tekin: mesleki eğitimde atılan adımlar eğitimde dönüşüm sağladı

Şile'deki açılış töreninde program akışı:

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Şile ziyaretinin ilk durağında Şile Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ederek Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ve belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Bakan Tekin daha sonra Şile Ayet Azar Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin resmi açılış programına katıldı. Okulun girişinde öğrenciler Bakan Tekin'i Türk bayraklarıyla karşıladı; program, 11. sınıf öğrencisi Yasir Efe Fillik'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Okul açılışı ve teşekkür vurgusu:

Açılışta konuşan Bakan Tekin, hayırseverlerin yaptığı okulların açılışlarına katılma gerekçesini katılımcılar huzurunda teşekkür etmek ve emek verenlere 'Allah razı olsun' demek olarak açıkladı. Tekin, İstanbul'da açılışı bekleyen 200'e yakın okul bulunduğunu, bunların kamu ve il özel idare kaynaklarıyla yapıldığını; resmi açılışların Cumhurbaşkanı'nın programına göre organize edileceğini söyledi. Hayırseverlerin katkılarına ilişkin şükranını iletirken, mesleki ve teknik eğitimin itibarının artırılmasına yönelik çalışmaları da vurguladı.

2002 öncesi eğitim tablosu ve PTT mektupları:

Bakan Tekin, 2002 yılı öncesine ilişkin anekdotları PTT'nin Cumhuriyetin 100'üncü yılına mektup kampanyasında toplanan belgeler üzerinden aktardı. O dönem öğretmenlerin sınıf mevcuduna dair hayallerinin 45-50 kişilik sınıflarda ders yapabilmek olduğuna, hatta bazı okullarda tuvalet ihtiyacının karşılanamadığına işaret etti. Tekin, bu fotoğrafın Türkiye'nin genç nesline yakışmadığını belirterek geçmişteki fiziki kapasite sorunlarını hatırlattı.

Uluslararası değerlendirmeler ve PISA sonuçları:

Bakan, Türkiye'nin PISA ve OECD süreçlerindeki gelişimini detaylandırdı. 2003'te ilk katılımda 38 OECD ülkesinde ilk 30'a giremediğini hatırlatan Tekin, son 20 yılda eğitimde önemli bir dönüşüm yaşandığını aktardı. Bratislava'da yapılan OECD 2025 değerlendirme toplantısında PISA yöneticilerinin Türkiye için 'son 20 yılda olağanüstü bir eğitim devrimi' ifadesini kullandığını, UNDP raporunun ise Türkiye'yi neredeyse tüm sınıflarında internet erişimi ve etkileşimli tahta bulunan ülkeler arasında değerlendirdiğini söyledi. Tekin, PISA Yönetim Kurulu açıklamasına atıfta bulunarak Türkiye'nin matematik, fen ve okuma-yazma alanlarında 2022'ye kıyasla yaklaşık 20 puana yakın artış gösteren tek OECD ülkesi olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, en avantajlı ile en dezavantajlı okullar arasındaki performans gelişiminde Türkiye'nin anlamlı bir başarı kaydettiği vurgulandı.

Mesleki ve teknik eğitimin yeniden yapılanması:

Tekin, mesleki ve teknik eğitimin 2013 sonrası aldığı önem ve yapılan dönüşüm adımlarını anlattı. 2002 sonrası uygulanan politikalarla meslek liselerinin itibarının zedelendiğini; öğrenci sayılarında düşüş ve katsayı engellerinin bu duruma yol açtığını belirtti. Bu süreçte mesleki okullara yönelik mağduriyetleri gidermek amacıyla adımlar atıldığını, 2013'ten itibaren programların ve müfredatın revize edildiğini söyledi. Bakanın verdiği verilere göre bu yıl ortaokulu bitiren her 100 öğrenciden 45'i meslek lisesine yöneldi ve toplam ortalama %43 seviyesine çıktı. OECD Beceri Zirvesi kapsamında ise OECD yetkililerinin Türkiye'nin tecrübelerini diğer ülkelerle paylaşmasını talep ettiği aktarıldı. Tekin, eğitim bütçesinin öncelikle tutulduğu ve Cumhurbaşkanı'nın bu alana verdiği sürekli desteğin dönüşüme katkısını ifade ederek destekleri için teşekkür etti ve emeği geçenlere tekrar 'Allah razı olsun' dileğinde bulundu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN