Giresun için ortak akıl çağrısı: masa etrafında birleşelim

Giresun için ortak akıl çağrısı

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kentin sorunlarının çözümü ve geleceğe hazırlanması için siyasi parti ve kişi ayrımı gözetmeksizin birlik çağrısında bulundu. Köse, mesajını 2026-2027 sanat sezonu açılışı kapsamında düzenlenen basın toplantısında verdi ve bu çağrının gündelik siyaset üzerindeki gerilimleri aşmayı hedeflediğini vurguladı.

Siyaset üstü iş birliği:

Basın mensuplarının sorusu üzerine konuşan Köse, Giresun’un ortak menfaatleri söz konusu olduğunda herkesin aynı masa etrafında buluşması gerektiğini söyledi. Göreve geldiği günden beri kent yararına ortak çalışmalardan yana olduğunu belirten Köse, ortak hareketin maliyetinin sembolik olduğunu ifade ederek, "Aynı masa etrafında birleşmenin gideri sadece çay masrafıdır. Onu da ben öderim" dedi.

Köse, Giresun’da hizmetlerin daha etkili ve hızlı ilerlemesi için tüm kesimlerin ortak akıl ve iş birliğine açık olması gerektiğini vurguladı. Komşu şehirlerdeki uygulamalara atıfta bulunarak, benzer dayanışmanın Giresun’da da sağlanmasının kente katkı vereceğini belirtti.

Kültür merkezi eksikliği ve proje süreci:

Başkan Köse, basın toplantısında eski SGK hastanesi arazisinde planlanan kültür merkezi projesine de değindi. Söz konusu arazinin daha önce Giresun Belediyesi’ne ait olduğunu, alanın kültür merkezi yapılması şartıyla Giresun Valiliği’ne tahsis edildiğini hatırlattı.

Köse, Giresun’un uzun yıllardır önemli bir kültür merkezi eksikliği bulunduğunu belirterek, "Giresun, kültür merkezi olmayan üç ilden biridir" ifadesini kullandı ve hayata geçirilecek merkezin şehrin sanat ve kültür hayatına önemli katkı sağlayacağını aktardı. Projenin yalnızca bir bina olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizen Köse, projenin hazırlanma sürecinde sanatçılar ve alanında uzman kişilerin görüşlerinin alınmasının önemine dikkat çekti.

Belediye başkanının çağrısı, kent gündeminde hem toplumsal hem de kültürel yatırımların önceliklendirilmesi gerektiğini tekrar gündeme taşıdı. Köse, Giresun için daha fazla bir araya gelme ve ortak projeler üretme umudunu dile getirerek, şehrin ihtiyaçlarına yönelik adımların birlikte atılması gerektiğini vurguladı.

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANI FUAT KÖSE, GİRESUN’UN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ VE KENTİN GELİŞİMİ İÇİN SİYASİ PARTİ VE KİŞİ AYRIMI GÖZETMEKSİZİN ORTAK HAREKET EDİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU.