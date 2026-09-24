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Kuruçeşme'de camiyle yeni bir silüet doğuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2.075 m² alandaki 1.091 kişilik Kuruçeşme Merkez Camisi'nde kubbe, minare ve harim içi imalatları sürüyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kuruçeşme'de camiyle yeni bir silüet doğuyor

Kuruçeşme merkez camisinde çalışmalar sürüyor:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından eski yapının yerine yeniden inşa edilen Kuruçeşme Merkez Camisinin yapımında, iç ve dış mekan imalatları eş zamanlı olarak ilerliyor. Proje, bölgenin silüetini değiştirecek biçimde kubbe ve minare detaylarına odaklanmış durumda.

Kubbe ve harim içi işleri:

Caminin kubbe bölümünde saten alçı uygulaması yapılırken, harim katında mihrabın sağ ve sol taraflarında kaba sıva işlemleri devam ediyor. Bu aşama, iç mekanların son yüzey kaplamalarına hazırlanması bakımından kritik kabul ediliyor; uygulamalar aynı anda yürütülerek takvimde kazanç sağlanıyor.

Dış cephe, minare ve yarım kubbe uygulamaları:

Dış cephe çalışmalarında iki minare arasında kalan küçük kubbelerde limra silmeleri yapılıyor, fil ayaklarının dış kaplamaları yerleştiriliyor. Ayrıca yarım kubbelerin bulunduğu alanda eğim betonu dökümü için hazırlıklar sürüyor; bu işlemler dış görünüm ve statik davranış açısından önem taşıyor.

Kapasite ve inşaat büyüklüğü:

Toplam 2 bin 75 metrekare inşaat alanına sahip cami, tamamlandığında 1.091 kişilik ibadet kapasitesiyle hizmet verecek; bunun 810'u kapalı, 281'i açık alan olarak planlandı. Eş zamanlı yürütülen iç ve dış imalatların tamamlanmasıyla yapı, Kuruçeşme'nin yeni mimari simgelerinden biri haline gelecek.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ESKİ YAPININ YERİNE YENİDEN İNŞA EDİLEN 1091 KİŞİ...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ESKİ YAPININ YERİNE YENİDEN İNŞA EDİLEN 1091 KİŞİ KAPASİTELİ KURUÇEŞME MERKEZ CAMİSİ'NİN YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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