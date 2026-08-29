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Kuşadası’nda yeni doğanlara belediye desteği: 115 aile ziyaret edildi

Kuşadası Belediyesi'nin 'Hoş Geldin Bebek' projesiyle 2026'nın ilk 8 ayında 115 yeni doğana ziyaret yapıldı; ailelere battaniye ve bakım paketi teslim edildi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kuşadası’nda yeni doğanlara belediye desteği: 115 aile ziyaret edildi

Hoş Geldin Bebek ziyaretleri Kuşadası'nda devam ediyor

Kuşadası Belediyesi'nin yürüttüğü 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında 2026 yılının ilk sekiz ayında 115 bebek ziyaret edildi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, yeni doğum yapan aileleri evlerinde ziyaret ederek belediye adına Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'ın tebriklerini iletti.

Hazırlanan hediye paketinin içeriği:

Ziyaretlerde ailelere özel olarak hazırlanmış çantalar takdim edildi. Paketin içinde battaniye, bebek şampuanı ve bezi, termometre, tırnak makası, biberon, emzik ve yeni doğan takımı bulunuyor. Belediyenin amacı, yeni çocuk sahibi olan ailelerin ilk günlerindeki ihtiyaçlarına pratik destek sağlamak ve sevince ortak olmak olarak açıklandı.

Başvuru ve geri bildirim:

Ziyaretten memnuniyetlerini dile getiren aileler Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ve ekiplere teşekkür etti. Projeden yararlanmak isteyen aileler bilgi almak için Güvercin Masa hattını arayarak başvuruda bulunabiliyor veya hizmet hakkında detaylı bilgi talep edebiliyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ’NİN “HOŞ GELDİN BEBEK” PROJESİ KAPSAMINDA 2026 YILININ İLK 8 AYINDA 115 BEBEK...

KUŞADASI BELEDİYESİ’NİN “HOŞ GELDİN BEBEK” PROJESİ KAPSAMINDA 2026 YILININ İLK 8 AYINDA 115 BEBEK ZİYARET EDİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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