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Van'ın sağlık kadrosu 234 hekimle güçlendiriliyor

130. DHY kurası sonuçlarına göre Van'a 72 uzman hekim ve 162 tabip olmak üzere toplam 234 kadro tahsis edildi; atamalar ilçe hastanelerine yönlendirilecek.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Serkan Varol

Van'ın sağlık kadrosu 234 hekimle güçlendiriliyor

130. Dönem DHY kurası sonuçları:

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası sonucunda Van'a toplam 234 yeni hekim kadrosu tahsis edildi. Bu dağılımın kentteki hizmet kapasitesini artırması hedefleniyor.

dağılım ve görev yerleri:

Kurada Van'a 72 uzman hekim ve 162 tabip olmak üzere toplam 234 kadro ayrıldı. Atamaların başta Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere kentin farklı ilçe hastanelerinde görevlendirileceği bildirildi.

beklenen etkiler:

Yetkililer, bu atamalarla sağlık hizmetlerinin kalite ve erişilebilirliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığını vurguladı. Yeni kadroların yerleştirilmesiyle birlikte hem uzmanlık dağılımında hem de hasta erişiminde iyileşmeler bekleniyor.

VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ARŞİV)

VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ARŞİV)

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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