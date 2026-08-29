Çankırı ormanlarında nesli tehlike altında türler fotokapanlara yansıdı

Ormanlardaki canlı yaşamı fotokapanlara yansıdı

Çankırı ormanlarında yürütülen izleme çalışmasında, doğada yaşamlarını sürdüren yaban hayvanları fotokapan kameraları tarafından görüntülendi. Bölgeden elde edilen kayıtlar, yerel yaban hayatının dinamiklerini belgeleyerek ekosistemdeki tür çeşitliliğine dair önemli ipuçları sundu.

Görüntülenen türler:

Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından kaydedilen görüntülerde nesli tehlike altında olan vaşak, kurt, karaca ve su samuru gibi türler yiyecek ararken ve dolaşırken fotokapanlara takıldı. Kayıtlar, bu türlerin yoğunluk ve davranışlarına dair saha verisi sağladı.

İzlemenin önemi ve kullanım alanı:

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, fotokapan kayıtlarının türlerin varlığını doğrulamak, habitat kullanımını izlemek ve koruma stratejilerini şekillendirmek için değerlendirileceğini belirtiyor. Temassız izleme yöntemi, hayvanların doğal davranışlarını bozmadan veri toplanmasına olanak tanıyor.

Elde edilen görüntüler ayrıca halkın bölgedeki yaban hayatı hakkında bilgi sahibi olması ve koruma çalışmalarına destek vermesi açısından da referans oluşturuyor. Yetkililer, kayıtların düzenli analiz edilerek ekosistemin korunmasına katkı sağlanacağını ifade etti.

ÇANKIRI’DA DOĞADA YAŞAMLARINI SÜRDÜREN YABAN HAYVANLARI FOTOKAPAN KAMERALARI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ.