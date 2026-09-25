Ladik'te gençlerden Ersan Sancı'ya yağışlı günde vefa

Ladik'te öğrenciler şehidini kabri başında andı

Samsun'un Ladik ilçesinde, adına okul verilen Piyade Uzman Onbaşı Ersan Sancı için düzenlenen anma programında öğrenciler, şehidin kabri başında toplandı. Etkinlik, yağışlı havaya rağmen Okul Müdürü Mehmet Akif Güler öncülüğünde gerçekleştirildi ve katılımcılar dualarla şehidin anısını yad etti.

Anma töreni ve katılımcılar:

Programa okul yönetimi ile öğrencilerin yanı sıra Ladik İlçe Vaizi Mücahit Çelik de katıldı. Çelik'in ettiği duaların eşlik ettiği ziyarette, öğrenciler sırayla kabir başında dua ederek saygı duruşunda bulundu ve şehidin hatırası için düşüncelerde bulundu.

Okulun vefa geleneği:

12 Eylül 2012'de Şemdinli'de şehit düşen Ersan Sancı'nın adı, şehadetinin ardından bir yıl sonra Ladik'teki liseye verildi. Okul yönetimi, bu isimlendirme kararının ardından her yıl şehadet yıl dönümünde kabir ziyaretleri düzenleyerek şehidin hatırasını canlı tutuyor. Okul Müdürü Mehmet Akif Güler, vefa geleneğinin öğrenciler tarafından sürdürüldüğünü belirterek vefanın okul kültürünün ayrılmaz bir parçası haline geldiğini kaydetti.

LADİK İLÇESİNDE, ADINI TAŞIYAN ŞEHİT ERSAN SANCI ANADOLU LİSESİNİN ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİ, ŞEHİT PİYADE UZMAN ONBAŞI ERSAN SANCI'YI ŞEHADET YIL DÖNÜMÜNDE KABRİ BAŞINDA ANDI.