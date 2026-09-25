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Liseye yakın yerde pompalı tüfekle yakalanan üç çocuk adliyeye sevk edildi

Aydın Efeler'de bir lisenin önünde pompalı tüfekle görülen iki kişi ile bağlantılı bir genç, 18 yaş altında olmaları nedeniyle adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:46

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Liseye yakın yerde pompalı tüfekle yakalanan üç çocuk adliyeye sevk edildi

Olayın ayrıntıları:

Olay, 23 Eylül Çarşamba günü Aydın'ın Efeler ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Vatandaşların, elinde pompalı tüfek bulunan iki kişiyi okul çevresinde dolaşırken görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, şüphelileri fark eden gençlerin ellerindeki silahı sakladıklarını tespit etti. Silah, okulun yakınındaki Fatih Kapalı Pazar Yeri içinde park halinde bulunan bir minibüsün sol ön tekerleğinin arkasına gizlenmiş halde bulundu. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınarak olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Yakalanma ve ifadeler:

Görüntü kayıtları ve yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi. İlk etapta ellerinde tüfekle görülen iki şüphelinin R.E.Ç. ve E.A. olduğu belirlendi ve Osman Yozgatlı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındılar. Çalışmaların genişletilmesiyle, tüfeği satın aldıklarını söyledikleri E.K. de yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan iki şüpheli ifade aşamasında okulla bağlantılarının olmadığını, silahı satın alıp evlerine döndükleri sırada polisleri görünce korktuklarını ve bu nedenle silahı saklayıp kaçtıklarını belirtti. Bu ifadeler doğrultusunda soruşturma derinleştirildi.

Soruşturmanın adli süreci:

Şüphelilerin üçünün de 18 yaşın altında olması nedeniyle işlemleri Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince tamamlandı. R.E.Ç., E.A. ve E.K. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ve adli süreçin devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, okul çevresindeki güvenlik önlemlerinin öncelik taşıdığını ve benzer olayların önlenmesi için kamera kayıtları ile vatandaş ihbarlarının önemine dikkat çekti.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDEKİ BİR LİSENİN ÖNÜNDE POMPALI TÜFEKLE GEZEN 2 ŞÜPHELİ VE OLAYLA BĞLANTILI...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDEKİ BİR LİSENİN ÖNÜNDE POMPALI TÜFEKLE GEZEN 2 ŞÜPHELİ VE OLAYLA BĞLANTILI OLDUĞU BELİRLENEN 1 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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