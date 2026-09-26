Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Macar ve Manavgatlı öğrencilerden ortak çevre hamlesi

Erasmus+ projesi Step Green ile Budapeşte'den gelen öğrenciler, 23 ve 25 Eylül'de Manavgat'ta Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çevre etkinlikleri düzenledi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 13:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Macar ve Manavgatlı öğrencilerden ortak çevre hamlesi

Manavgat'ta çevre bilinci için uluslararası etkinlik

Erasmus+ projesi kapsamında Budapeşte'den gelen bir öğrenci ve öğretmen grubu, Manavgat Belediyesi Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileriyle bir araya geldi. Programa, ERA Alliance Educational Cooperation and Consulting koordinasyonunda gerçekleştirilen Step Green: Small Habits, Big Impact projesi çerçevesinde 23 ve 25 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapıldı.

Katılımcılar ve yapılan çalışmalar:

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Mndy Ivn Mesleki Eğitim Okulu ve Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan gelen öğrenci ve öğretmenler, merkezde eğitim gören öğrencilerle çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularında ortak etkinlikler gerçekleştirdi. Etkinliklerde öğrenciler bilgi ve deneyimlerini paylaştı; öğretmenlerden Ildik Tthné Molnr de çalışmalar sırasında gruba eşlik etti.

Fidan dikimi ve program çıktıları:

Programa katılan Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, öğrencilerle birlikte merkez bahçesine fidan dikerek etkinliğe destek verdi. Çiçek, çocukların birlikte öğrenmesinin ve ortak deneyimlerin duyarlı bir toplum ile sürdürülebilir bir gelecek için önemine vurgu yaptı.

Programın sonunda katılımcılara katılım ve faaliyet belgeleri verildi. Etkinlik, kültürler arası iletişimi güçlendirmeyi ve kapsayıcı eğitim anlayışının geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefledi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE, ERASMUS+ PROJESİ KAPSAMINDA MACARİSTAN’DAN GELEN ÖĞRENCİ VE...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE, ERASMUS+ PROJESİ KAPSAMINDA MACARİSTAN’DAN GELEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLER, MELİHA ERCAN ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİYLE ÇEVRE BİLİNCİ, GERİ DÖNÜŞÜM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM TEMALI ETKİNLİKLERE KATILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tekirdağ'da sini mantısı ustaları festivalde yarıştı
images

arkeofest açıldı: Aktopraklık Höyük arkeopark tarihle buluştu
images

Hanbok gecesi Kastamonu'da kültür köprüsü kurdu
images

Kastamonu'da hanbok defilesiyle Kore kültürü tanıtıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Terme'nin yükselen yıldızı Göknur Gülten WAKO'da altına uzandı

Ereğli'de karşıdan geçen anne ve oğluna motosiklet çarptı, anne hastaneye kaldırıldı

Güngören'de dönüşüm bekleyen binanın çatısında yangın çıktı

Aydın'da İncirliova'da belediye memurunun tarlada ölümü soruşturuluyor

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı