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Yalburt su anıtı Hititlerin Batı Anadolu rotasını yazıyor

Konya Ilgın'daki Yalburt Su Anıtı, yaklaşık 3 bin 250 yıllık hiyeroglifleriyle Hititlerin Batı Anadolu seferleri ve dönemin kentlerini aydınlatıyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yalburt su anıtı Hititlerin Batı Anadolu rotasını yazıyor

Yalburt su anıtı ve keşfi:

Konya’nın Ilgın ilçesinin 23 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Yalburt Su Anıtı, Hitit döneminden kalan önemli bir arkeolojik yapıdır. Yaklaşık 3 bin 250 yıl öncesine tarihlenen yapı, 1970 yılında yol çalışmaları sırasında bir buldozer tarafından bulunmuş ve sonraki çalışmalarla gün yüzüne çıkarılmıştır. Anıtın en çarpıcı özelliği, taşıdığı yoğun hiyeroglif kitabelerdir; bu yazıtlar dönemin siyasi ve askeri hareketlerini, kent adlarını ve coğrafi bağlantıları aktarıyor.

Batı Anadolu'yu gösteren yazıtlar:

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Bahar, Yalburt Su Anıtı üzerindeki anlatımın Hitit tarihinde nadir olduğunu vurguluyor. Bahar a göre anıt, Hititlerin Batı Anadolu dâhilindeki seferlerini ve bölgedeki kentleri kayıt altına alarak adeta bir harita, bir kılavuz işlevi görüyor. Metinlerde IV. Tuthaliya dönemine ilişkin seferler, Arzava ile olan ilişkiler, kurucu kral Hattuşiliş I’in Konya çevresine yönelik girişimleri ve bölgenin Kurunta ile olan siyasi durumu gibi bilgiler yer alıyor. Yazıtlarda ayrıca Ilgın Ovası ve çevresinin orduların bekletildiği, sefer öncesi hazırlıkların yapıldığı stratejik bir nokta olduğuna dair izler bulunuyor.

Koruma gerekliliği ve öneriler:

Prof. Dr. Hasan Bahar, Yalburt Su Anıtı’nın bilimsel değeri kadar korunmasının da önemine dikkat çekiyor. Yapının üzerindeki hiyerogliflerin doğa koşulları ve insan etkisiyle zarar gördüğünü belirterek, kısa vadede Kültür Bakanlığı, müzeler ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan kanaletme ve erozyon önleme çalışmalarını anlattı. Ancak bu müdahalelerin yeterli olmadığını, kalıcı bir çözüm için yapının daha sağlam bir koruma altına alınması gerektiğini ifade etti. Bahar önerisinde anıtın bir fanus içine alınmasını, modern koruma teknikleriyle yağmur, güneş ve rüzgâr etkilerinden izole edilmesini savunuyor.

Yalburt Su Anıtı, Hitit tarih yazımında nadir bir açık alan örneği olarak önemini koruyor. Hem arkeoloji hem de tarih coğrafyası açısından sunduğu içeriğin bütünüyle korunması, bölgenin eski jeopolitik rolünün daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu nedenle hem akademik çalışmalara erişimin kolaylaştırılması hem de yapı üzerindeki fiziksel zararların önlenmesi öncelikli adımlar arasında yer almalıdır.

KONYA&#039;NIN ILGIN İLÇESİNDE BULUNAN VE YAKLAŞIK 3 BİN 250 YIL ÖNCESİNE TARİHLENEN HİTİT DÖNEMİNE AİT...

KONYA'NIN ILGIN İLÇESİNDE BULUNAN VE YAKLAŞIK 3 BİN 250 YIL ÖNCESİNE TARİHLENEN HİTİT DÖNEMİNE AİT TARİHİ YAPI, ÜZERİNDEKİ HİYEROGLİF YAZITLARLA DÖNEMİN BATI ANADOLU COĞRAFYASINA VE HİTİTLERİN BÖLGEDEKİ SEFERLERİNE IŞIK TUTUYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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